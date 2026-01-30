AFUDI cuestionó la reunión de la UNTDF con funcionarios de los EEUU

La Asociación Fueguina Universitaria de Docentes Investigadores (AFUDI) manifestó el rechazo y profunda preocupación ante la participación institucional de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF) en una reunión con una comitiva de funcionarios del Gobierno de los EEUU en el marco de una visita realizada sin información pública suficiente.

“Desde la Asociación Fueguina Universitaria de Docentes e Investigadores (AFUDI) manifestamos nuestro rechazo y profunda preocupación ante la participación institucional de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF, AeIAS) en una reunión con una comitiva de funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos, en el marco de una visita realizada sin información pública suficiente, sin un protocolo claramente explicitado, y sin un encuadre político-institucional transparente.

La llegada de dicha comitiva se produjo a bordo de un vuelo cuyas condiciones y alcances no han sido debidamente aclarados ni ante la comunidad universitaria ni ante la sociedad fueguina. Esta situación genera interrogantes legítimos y no puede ser relativizada, en tanto involucra a una institución pública nacional situada en un territorio de altísimo valor estratégico desde el punto de vista geopolítico, científico y territorial.

Este hecho se inscribe en un contexto internacional sumamente preocupante, caracterizado por el avance de políticas intervencionistas por parte del Gobierno norteamericano, la militarización de conflictos, y la creciente disputa por recursos naturales y territorios considerados estratégicos. En este escenario, Tierra del Fuego, el Atlántico Sur, la Antártida, y la Cuestión Malvinas, constituyen un espacio geopolítico indivisible y central para los intereses estratégicos de la Argentina.

Ello exige de las instituciones públicas nacionales -y en particular de la Universidad Nacional con asiento en este territorio- una conducta prudente, responsable y coherente con la defensa irrestricta de la soberanía nacional.

La preocupación se profundiza si se considera el escenario local actual, atravesado por una alta conflictividad institucional, particularmente a partir de la intervención nacional del Puerto de Ushuaia, nodo estratégico clave para la logística antártica y el control del acceso al Atlántico Sur. En este contexto, toda acción institucional adquiere una dimensión política ineludible, que no puede ser negada ni presentada como neutral, menos aun cuando involucra a actores estatales extranjeros con intereses históricos y actuales en la región.

Ante la información difundida por autoridades de la Universidad en medios locales, en la que se señaló que en el encuentro se habrían abordado cuestiones vinculadas al ‘cambio climático’ o a eventuales ‘colaboraciones científicas’, consideramos necesario aclarar que se trató de una delegación integrada por funcionarios gubernamentales y no por equipos científicos. Asimismo, es necesario recordar que la experiencia histórica demuestra que este tipo de vínculos se desarrollan en marcos de profundas desigualdades, que distan mucho de una cooperación científica plenamente equitativa y respetuosa de las prioridades soberanas de los países periféricos de la región latinoamericana, estructuralmente condicionados por relaciones asimétricas de poder con una potencia extranjera como los Estados Unidos.

A ello se suma un aspecto de especial gravedad institucional: Esta decisión no fue debatida ni considerada en el marco de los órganos de cogobierno universitario, ni se promovieron instancias de deliberación colectiva como la Asamblea Universitaria u otros cuerpos representativos.

La omisión del cogobierno vulnera los principios democráticos que estructuran a la universidad pública argentina y debilita la legitimidad de decisiones que, por su alcance político, territorial y simbólico, requieren necesariamente del debate plural y de la participación de la comunidad universitaria en su conjunto.

Desde AFUDI sostenemos que la Universidad Nacional de Tierra del Fuego A e IAS no puede actuar desligada de un posicionamiento claro, explícito y público, ni desentenderse de su responsabilidad histórica, política y académica en la defensa del territorio, de los recursos estratégicos y de la proyección soberana de nuestro país en la Antártida, el Atlántico Sur y la Cuestión Malvinas.

Exigimos una clarificación pública y exhaustiva de lo ocurrido, así como definiciones institucionales explícitas que garanticen que la Universidad Pública fueguina no sea utilizada -por acción u omisión- para legitimar agendas externas contrarias a los intereses nacionales, provinciales y populares.

La Universidad Pública debe estar al servicio del pueblo, del fortalecimiento de la democracia y de la defensa de la soberanía nacional, asumiendo un rol crítico y socialmente responsable que no admite relativizaciones”.

Prensa Asociación Fueguina Universitaria de Docentes e Investigadores (AFUDI)

Fuente: gremialesdelsur.com.ar