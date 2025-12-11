Aerolíneas Argentinas sorprende con una promo para viajar entre marzo y junio



La campaña ofrece descuento para emisiones realizadas antes del domingo 14 de diciembre y con la posibilidad de utilizar el ticket a partir del 1º de marzo de 2026.

BUENOS AIRES.- En el marco de su 75º aniversario, Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción especial que apunta a incentivar la planificación anticipada de viajes tanto dentro como fuera del país. La campaña ofrece un 25 % de descuento en pasajes nacionales e internacionales para emisiones realizadas antes del domingo 14 de diciembre (y después del domingo 7), con viajes a partir del 1º de marzo de 2026 y fechas límite según cada región.

En el cabotaje, la oferta incluye vuelos entre el 1º de marzo y el 15 de junio de 2026, con un plus muy atractivo para el mercado local: 6 cuotas sin interés con todos los bancos. Esto refuerza el impulso a los destinos nacionales, un segmento clave en la estrategia de la compañía.

En cuanto a la red regional, el beneficio también alcanza el 25% y se extiende para viajes en el mismo período: del 1º de marzo al 15 de junio de 2026. Para los destinos del Caribe, el descuento será válido para volar entre el 1º de marzo y el 31 de mayo, mientras que, en el caso de Miami, la ventana de viaje será del 1º de marzo al 20 de mayo de 2026. La promoción está disponible en aerolineas.com, el call center, las sucursales de la empresa y las agencias de viaje del país y del exterior.

Fundada el 7 de diciembre de 1950, Aerolíneas Argentinas es la principal línea aérea del país y una de las más relevantes de América Latina. Actualmente, opera 37 destinos domésticos y 22 internacionales, consolidando su rol como actor central en la conectividad federal y en la presencia argentina en los principales mercados del mundo.