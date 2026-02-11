Aerolíneas Argentinas conectará Rosario y Miami con escala en Punta Cana

Aerolíneas Argentinas será la encargada de operar la una nueva conexión internacional desde el Aeropuerto Internacional de Rosario (ROS) hacia Miami a partir del 9 de junio. Dicha ruta, que contará con tres frecuencias semanales -martes, viernes y domingos- y realizará una escala técnica en Punta Cana antes de arribar a destino.

BUENOS AIRES.- Según destacaron las autoridades, la iniciativa permitirá mejorar la integración de Rosario con uno de los principales hubs turísticos y comerciales de Estados Unidos.

“La medida se inscribe en una estrategia de ampliación de la conectividad aérea provincial y responde a una demanda creciente de viajes internacionales”, explicaron.

La nueva conexión adquiere especial relevancia en el marco del movimiento internacional generado por el Mundial, ya que facilitará el traslado directo de santafesinos hacia Estados Unidos para acompañar a la Selección Argentina.

Además, se espera que impulse el flujo turístico, comercial y deportivo de la región, en línea con los objetivos de desarrollo planteados por la gestión provincial.

Para mayor información, disponibilidad y consultas, los pasajeros pueden ingresar en:

https://www.aerolineas.com.ar/vuelos-al-mundial

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Aerolíneas Argentinas habilita una nueva conexión internacional que unirá a la ciudad de Rosario con Miami.