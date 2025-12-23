AEP, Galicia e Imago, los campeones del Hugo Favale

Entre el martes 16 y el sábado 20 se disputó en Ushuaia la 14ta.edición del Torneo de Voleibol “Homenaje al Profesor Hugo Italo Favale”, en esta oportunidad reservado para tres categorías formativas femeninas (Sub 12, Sub 13 y Sub 16).

RIO GRANDE.- El certamen reunió a un total de 21 elencos de tres ciudades: 16 de Ushuaia (Municipal 5; Centro Galicia, Imago y Tolkeyén 3; Asociación del Empleado Público 2); 4 de Río Gallegos (Asociación Atlético Boxing Club y Gimnasio Municipal Benjamín Verón 2); y 1 de Punta Arenas, Chile (Volkai).

Los partidos se jugaron en el gimnasio Hugo Italo Favale, del Polideportivo Municipal Polideportivo Municipal, y en dos canchas ubicadas en el aledaño Microestadio José Cochocho Vargas.

En Sub 16 (7 participantes) jugaron todos contra todos, al mejor de 5 sets, con definiciones directas. El título quedó en poder del invicto AEP-que tampoco perdió ningún set-, completándose el podio con las riogalleguenses del Boxing, y las locales de Galicia (3-0 a Verón).

En la división intermedia (8 conjuntos) se armaron dos cuadrangulares, luego sendas Copas de Oro (puestos 1° al 4°) y de Plata (5° al 8°), con arrastre del resultado con el equipo del mismo sector, semifinales y la posterior definición, todo a 2 sets ganados. En la Copa de Oro, 1.Galicia (2-1), 2.AEP, 3.Boxing (2-0 y 4.Verón. Y en la de Plata, 1.Municipal B (2-1) (general: 5°), 2.Municipal A (6°), 3.Imago (2-0) (7°) y 4.Tolkeyén (8°).

Por último, en Sub 12 hubo 6 anotados, midiéndose a una rueda, al mejor de 2 sets “largos” ganados. Los 4 primeros pasaron a la ronda final (semifinales, 3° puesto y final), al tiempo que los dos últimos definieron el 5° lugar (Municipal B-Tolkeyén Fucsia G-P). Las posiciones finales: 1.Imago (2-0); 2.Municipal; 3.Galicia (2); 4.Tolkeyén Turquesa. Agradecemos el aporte de Juan Manuel Guardamagna (Municipal).

SUB 16

Martes 16: Municipal-Volkai 0-3 (5-25/14-25/21-25); Imago-AEP 0-3 (11-25/10-25/14-25); Verón-Boxing 1-3 (20-25/25-23/10-25/19-25). Miércoles 17: Municipal-Imago 3-2 (23-25/25-15/25-22/20-25/15-7); Galicia-Volkai 3-2 (18-25/25-14/20-25/25-21/15-13); Verón-AEP 0-3 (17-25/24-26/11-25); Municipal-Verón 1-3 (9-25/25-23/21-25/9-25); Galicia-Boxing 2-3 (19-25/25-19/23-25/26-24/7-15); Imago-Volkai 0-3 (13-25/9-25/18-25). Jueves 18: Municipal-AEP 0-3 (9-25/10-25/12-25); Galicia-Imago 3-0 (25-19/25-11/25-12); Boxing-Volkai 3-1 (25-14/21-25/25-17/25-19); Municipal-Boxing 0-3 (21-25/13-25/11-25); Galicia-Verón 3-1 (19-25/25-16/25-20/25-21); AEP-Volkai 3-0 (25-23/25-18/25-18). Viernes 19: Municipal-Galicia 0-3 (19-25/4-25/7-25); Imago-Verón 0-3 (8-25/12-25/10-25); AEP-Boxing 3-0 (25-14/25-17/25-22); Galicia-AEP 0-3; Imago-Boxing 0-3 (8-25/10-25/12-25); Verón-Volkai 3-1 (11-25/25-23/25-16/25-22). Posiciones: 1.AEP 6 victorias (18 puntos; sets: 18-0); 2.Boxing 5 (14; 15-7); 3.Galicia 4 (12; 14-9); 4.Verón 3 (9; 11-11); 5.Volkai 2 (7; 10-12); 6.Municipal 1 (2; 4-17); 7.Imago 0 (1; 2-18). Ronda final: Sábado 20: 5° puesto: Volkai (5°)-Municipal (6°) 3-0 (25-8/17-25/5-25). 3° puesto: Galicia (3°)-Verón (4°) 3-0 (25-18/25-12/25-19). Final: AEP (1°)-Boxing (2°) 3-0 (25-13/25-16/25-18).

SUB 16 * POSICIONES FINALES

P/Equipo Ciudad Pts. J G P Sf Sc Df.

1.AEP Ushuaia 21 7 7 0 21 0 +21

2.Boxing R.Gallegos 14 7 5 2 15 10 +5

3.Ctro.Galicia Ushuaia 15 7 5 2 17 9 +8

4.B.Verón R.Gallegos 9 7 3 4 11 14 -3

5.Volkai Pta.Arenas 10 7 3 4 13 12 +1

6.Municipal Ushuaia 2 7 1 6 4 20 -16

7.Imago Ushuaia 1 6 0 6 2 18 -16

SUB 13

Zona A: Martes 16: Municipal B-Imago 2-0 (25-11/25-13). Miércoles 17: AEP-Verón 2-0 (25-18/25-6); Municipal B-AEP 0-2 (14-25/14-25); Imago-Verón 0-2 (13-25/7-25). Jueves 18: Verón-Municipal B 2-0 (25-20/25-21); Imago-AEP 0-2 (9-25/16-25). Posiciones: 1.AEP 3 victorias (puntos: 9; sets: 6-0); 2.Verón 2 (6; 4-2); 3.Municipal B 1 (2-4); 4.Imago 0 (0-6). Zona B: Martes 16: Municipal A-Tolkeyén 2-0 (25-22/25-17). Miércoles 17: Galicia-Boxing 2-1 (25-22/18-25/15-9); Municipal A-Galicia 0-2 (20-25/13-25); Boxing-Tolkeyén 2-0 (25-15/25-17). Jueves 18: Boxing-Municipal A 2-0 (25-21/25-20); Galicia-Tolkeyén 2-0 (25-9/25-13). Posiciones: 1.Galicia 3 (8; 6-1); 2.Boxing 2 (7; 5-2); 3.Municipal A 1 (3; 2-4); 4.Tolkeyén 0 (0; 0-6). Ronda final: Copa de Oro (1°/4°) (con arrastre de resultado): Jueves 18: AEP (1°A)-Boxing (2°B) 2-0 (25-17/25-18); Galicia (1°B)-Verón (2°A) 2-0 (25-8/27-25). Viernes 19: AEP (1°A)-Galicia (1°B) 0-2 (16-25/25-27); Verón (2°A)-Boxing (2°B) 2-0 (25-20/25-9). Semifinales: Galicia (1°)-Boxing (4°) 2-1 (25-13/23-25/15-11) y AEP (2°)-Verón (3°) 2-0 (25-21/25-15). Sábado 20: 3° puesto: Verón-Boxing 0-2 (16-25/22-25). Final: AEP-Galicia 1-2 (26-24/23-25/8-15). Copa de Plata (5°/8°; con arrastre de resultado): Jueves 18: Municipal B (3°A)-Tolkeyén (4°B) 0-2 (17-25/24-26); Municipal A (3°B)-Imago (4°A) 2-1 (25-23/24-26/15-5). Viernes 19: Municipal B (3°A)-Municipal A (3°B) 0-2 (9-25/15-25); Tolkeyén (4°B)-Imago (4°A) 0-2 (16-25/16-25). Semifinales: Municipal A (1°)-Tolkeyén (4°) 2-0 (25-21/25-19) y Municipal B (2°)-Imago (3°) 2-0. 7° puesto: Imago-Tolkeyén 2-0. Sábado 20: 5° puesto: Municipal A-Municipal B 1-2 (25-22/18-25/10-15).

SUB 13 * POSICIONES FINALES

P/Equipo Ciudad Pts. J G P Sf Sc Df.

1.Ctro.Galicia Ushuaia 18 7 7 0 14 3 +11

2.AEP Ushuaia 16 7 5 2 11 4 +7

3.Boxing R.Gallegos 11 7 3 4 8 8 0

4.B.Verón R.Gallegos 9 7 3 4 6 8 -2

5.Municipal B Ushuaia 8 7 2 5 6 9 -3

6.Municipal A Ushuaia 12 7 3 4 9 7 +2

7.Imago Ushuaia 7 7 1 6 5 10 -5

8.Tolkeyén Ushuaia 3 7 1 6 2 12 -10

SUB 12

Martes 16: Municipal A-Galicia 2-0 (25-15/25-18); Imago-Municipal B 2-0 (26-24/25-21); Tolkeyén Fucsia-Tolkeyén Turquesa 1-2 (13-25/25-16/9-15). Miércoles 17: Tolkeyén Fucsia-Municipal A 0-2 (3-25/10-25); Imago-Galicia 1-2 (22-25/25-17/5-15); Tolekyén Turquesa-Municipal B 2-1 (25-17/22-25/25-15); Municipal A-Municipal B 2-0 (25-20/25-10); Imago-Tolkeyén Turquesa 2-0 (25-23/25-16); Tolkeyén Fucsia-Galicia 0-2 (8-25/5-25). Jueves 18: Tolkeyén Turquesa-Municipal A 0-2 (7-25/12-25); Imago-Tolkeyén Fucsia 2-0 (25-12/25-15); Galicia-Municipal B 2-0 (25-19/25-10); Imago-Municipal A 1-2 (17-25/25-21/13-25); Galicia-Tolkeyén Turquesa 2-1 (25-23/23-25/15-4); Tolkeyén Fucsia-Municipal B 0-2 (14-25/15-25). Posiciones: 1.Municipal A 5 victorias (puntos: 14; sets: 10-1); 2.Galicia 4 (10; 8-4); 3.Imago 3 (11; 8-4); 4.Tolkeyén Turquesa 2 (5; 5-8); 5.Municipal B 1 (4; 3-8); 6.Tolkeyén Fucsia 0 (1; 1-10). Ronda final: Viernes 19: Semifinales:Municipal A(1°)-Tolkeyén Turquesa (4°) 2-0 (25-9/25-10); Imago (3°)-Galicia (2°) 2-0 (25-20/25-21). 5° puesto: Municipal B (5°)-Tolkeyén Fucsia (6°) 2-0 (NP). 3° puesto: Tolkeyén Turquesa-Galicia 0-2. Sábado 20: Final: Municipal A-Imago 0-2 (21-25/21-25).

SUB 12 * POSICIONES FINALES

P/Equipo Ciudad Pts. J G P Sf Sc Df.

1.Imago Ushuaia 17 7 5 2 12 4 +8

2.Municipal A Ushuaia 17 7 6 1 12 3 +9

3.Ctro.Galicia Ushuaia 13 7 5 2 10 6 +4

4.Tolke.Turquesa Ushuaia 5 7 2 5 5 12 -7

5.Municipal B Ushuaia 7 6 2 4 5 8 -3

6.Tolke.Fucsia Ushuaia 1 6 0 6 1 12 -11