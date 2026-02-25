AEP “B” y Scaloneta, en Ushuaia

AEP “B” (en femenino) y Scaloneta (en masculino) ganaron sus respectivas finales el pasado domingo 22, en el marco del Torneo Relámpago de Voleibol, que organizó la Subcomisión de dicho deporte de la Asociación de Empleados Públicos (AEP), en sus propias instalaciones, ubicadas en la calle Congreso Nacional, en Ushuaia.

RIO GRANDE.- La competencia se extendió a lo largo de dos jornadas: el sábado 21 se disputó la ronda clasificatoria en cada rama, con 5 formaciones femeninas (10 partidos) y 4 masculinas (6 encuentros).

Al día siguiente tuvieron lugar las semifinales y los partidos por el primer puesto, totalizando 22 cotejos. LOS CAMPEONES. AEP “B” y Scaloneta, victoriosos hace tres días en el Torneo Relámpago.

AEP “B” se anticipó a AEP, CAEF (Club Atlético de la Educación Fueguina), 101 (Mutual de la Policía) y Kippá, mientras que Scaloneta, 101, AEP y AEP “B” fueron los participantes entre los varones.

Entretanto, AEP dio a conocer que hasta el miércoles 4 de marzo se podrán anotar los interesados en jugar el Campeonato Apertura 2026, que comenzará el sábado 14 de ese mes.

Estos son los valores de las inscripciones: socio, $ 10.000; socio familiar y socio invitado, $ 15.000; no socio, $ 60.000. Informes: (2901) 404885.

Por su parte, en la Liga Nacional Masculina (2° nivel), Ferro Carril Oeste (con el fueguino Franco Ybars) quedó 4° en la Zona B, y el sábado 28, en el inicio de los cuartos de final (al mejor de 3 partidos) recibirá a Villa Dora, de Santa Fe (1° en la A). También se medirán Obras SJ (3°A)-Esc.Normal N° 3 (Rosario) (2°B); Cittá Deportes (Va.Constitución) (3°B)-La Calera (Cba) (2°A); y Paraná Rowing (4°A)-Sonder (Rosario) (1°B).