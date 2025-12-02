AEP “A” le ganó a Uni la final del Sub 18 femenino

El conjunto “A” de la Asociación del Empleado Público (AEP), de Ushuaia, se quedó con el título del Campeonato Oficial de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF), en Sub 18 femenino, al imponerse por 2-0 al local Universitario, con parciales de 25-15 y 25-14, el pasado domingo 30, en el Anexo del Microestadio Provincial.

UNIVERSTARIO. Las dirigidas por Hernán Cepeda recibieron la Copa de manos de Sipaila.

RIO GRANDE.- Ambos elencos habían conseguido similares posiciones en la Zona A; y en semifinales, AEP “A” eliminó a AEP “B” (2° Zona B), por 2-0 (25-11/25-23), mientras que Uni dejó en el camino a las también riograndenses de Academia TdF Vóley (1° Zona B), en sets corridos (25-11/25-10). Por el 3° puesto, AEP “B”-Academia 2-1 (11-25/25-20/15-10). AEP “B”. Terceras tras la victoria (2-1) sobre Academia.

En el encuentro decisivo, la visita tomó rápida ventaja en ambos sets (5-1/10-4/15-5/20-12 en el 1°; 5-2/10-3/15-4/20-8 en el 2°), con Rocío Gaillard (11/+8) como máxima anotadora, escoltada por Delfina Nahuelhual (9/+5), Paula Ochoa (8/+2) y Melisa Boechat (6/+5). Malena Medina (8/+5) fue la destacada en Uni, seguida por Valentina Sosa (4/+2) –entre ambas sumaron 5 bloqueos- y Bianca Oyarzún (3/+3). EN SU ZONA. Paula Ochoa remata por el opuesto ante Medina.

FEMENINO SUB 18 * POSICIONES FINALES

P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Cof. Df.

1.AEP “A” (Ushuaia) 30 10 10 0 20 0 Máx +20

2.Universitario (RG) 18 10 7 3 14 8 1,750 +6

3.AEP “B” (Ushuaia) 20 10 7 3 14 7 2,000 +7

4.Academia TdF (RG) 20 10 7 3 15 8 1,875 +7

5.Ctro.Galicia (Ush.) 12 8 4 4 9 9 1,000 0

5.Casa Deporte (RG) 12 8 3 5 9 10 0,900 -1

7.ADeFu (R.Grande) 7 8 2 6 6 13 0,461 -7

7.Imago (Ushuaia) 6 8 2 6 4 12 0,333 -8

9.Municipal (Ushuaia) 1 8 0 8 1 16 0,062 -15

9.AEP “C” (Ushuaia) 5 8 2 6 4 13 0,308 -9