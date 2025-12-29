Advierten que Ushuaia sigue sin mapa de riesgo sísmico pese a una ordenanza vigente

Ushuaia se encuentra en una zona de riesgo sísmico que continúa sin un abordaje técnico integral, a pesar de contar desde hace ocho años con una ordenanza que exige estudios específicos del suelo urbano. La Ordenanza Municipal 5343/2017estableció la necesidad de realizar una microzonificación sísmica, es decir, un mapa detallado que identifique cómo responderían los distintos sectores de la ciudad frente a un movimiento telúrico. Sin embargo, esa obligación nunca fue cumplida.

La capital fueguina está emplazada en cercanías del Sistema de Falla Magallanes–Fagnano, límite entre placas tectónicas responsable del terremoto de magnitud 8.0 ocurrido en 1949, uno de los más importantes registrados en el sur del país. A esta condición geológica se suma la diversidad de suelos sobre los que se expandió la ciudad con el paso del tiempo.

Según explican especialistas, las zonas bajas de Ushuaia presentan sedimentos blandos que pueden amplificar las ondas sísmicas y son susceptibles a fenómenos de licuación, lo que implica la pérdida de capacidad portante del suelo durante un sismo. En contraste, los sectores de ladera enfrentan riesgos de deslizamientos, especialmente ante eventos de fuerte intensidad.

La ausencia de una microzonificación genera un problema estructural de fondo: los edificios se proyectan bajo criterios uniformes, sin contemplar las particularidades del suelo donde se emplazan. Esto puede derivar en una subestimación de las demandas sísmicas reales en áreas de mayor riesgo, afectando tanto a viviendas como a infraestructura crítica.

Desde el Colegio de Ingenieros de Tierra del Fuego señalaron en su momento la disponibilidad técnica para conducir estos estudios, tal como ya se implementó en otras provincias con antecedentes sísmicos. Ciudades como Mendoza y San Juan cuentan desde hace décadas con mapas de riesgo detallados, lo que permitió reducir daños en terremotos posteriores. En el mismo camino, Salta avanza actualmente con procesos similares.

La falta de ejecución de la Ordenanza 5343 no solo representa un incumplimiento normativo, sino que también expone a la ciudad a riesgos evitables y abre interrogantes sobre la responsabilidad institucional frente a un evento sísmico que, según advierten los especialistas, no es una posibilidad remota sino un escenario previsible a largo plazo.

Mientras tanto, Ushuaia continúa creciendo sin una herramienta clave para planificar de manera segura su desarrollo urbano en una de las regiones sísmicamente activas del país.