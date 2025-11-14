Advertencia de la Cooperativa Eléctrica

La Cooperativa Eléctrica advierte sobre manipulaciones ilegales en medidores y conexiones eléctricas.

RIO GRANDE.- La Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios Públicos de Río Grande Ltda. informa que, en el marco de las tareas regulares de control en distintos barrios de la ciudad, se han detectado prácticas no autorizadas que afectan el correcto funcionamiento de los equipos de medición de consumo eléctrico.



Se recuerda a los usuarios que manipular medidores, intervenir acometidas o realizar conexiones clandestinas con el fin de evadir o alterar el registro de medición constituye fraude eléctrico, una conducta ilegal que además compromete la seguridad de las personas y de los bienes.

Frente a la detección de estas maniobras, la Cooperativa procederá de manera inmediata a suspender el suministro y aplicará las sanciones técnicas, indemnizatorias y legales que correspondan, según la normativa vigente.

La institución solicita a la comunidad evitar este tipo de prácticas, colaborar con el uso responsable del servicio y comunicarse a los teléfonos (2964) 421777 o 504800 ante cualquier duda o situación irregular.