Adriana Chapperon dejará el gabinete de Gobierno

La semana pasada el gobernador Gustavo Melella oficializó la aceptación de la renuncia de Adriana Chapperon como ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia.

USHUAIA.- El cargo quedará vacante recién el 21 de febrero, de acuerdo a lo que señala el decreto oficial 73/2026, publicado el viernes.

Chapperon hace seis años que integra el gabinete de Melella. En la primera gestión estuvo como Ministra de Gobierno y Justicia. Ya en la segunda gestión, el Gobernador la puso al frente del nuevo Ministerio de Bienestar.

En el texto del decreto de aceptación de la renuncia, el gobernador Melella “agradece los valiosos servicios prestados a la Provincia en el desempeño de sus funciones como Ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia”.

Sobre el reemplazo de Chapperon, algunas versiones indican que el Gobernador se inclinaría por nombrar a Lucía Rossi, quien actualmente ejerce el cargo de concejal en la ciudad de Río Grande.