Adiós a las estafas virtuales: el dato clave que te puede servir para no caer en la trampa

Cuatro prefijos telefónicos están asociados a maniobras fraudulentas que buscan engañar y vaciar cuentas con solo una llamada.

En tiempos donde las estafas virtuales se multiplican y evolucionan constantemente, estar al tanto de los métodos más utilizados se volvió una herramienta esencial. Uno de los mecanismos más comunes y menos advertidos tiene que ver con llamadas internacionales provenientes de números con ciertos prefijos telefónicos específicos, que esconden detrás una estructura de fraude perfectamente orquestada.

Muchos teléfonos no logran identificar este tipo de comunicaciones como spam, por lo que el primer filtro sigue siendo la decisión de no atender números desconocidos. Sin embargo, no siempre basta con rechazar la llamada: en muchos casos, el sistema está diseñado para que el usuario devuelva el llamado, lo que podría costarle mucho más que una simple conversación.

Las autoridades recomiendan prestar atención a los códigos de área internacionales que más se repiten en este tipo de operaciones engañosas. Identificarlos puede hacer la diferencia entre un contacto inocuo y una estafa con consecuencias económicas graves.

Cuáles son los prefijos para advertir una posible estafa virtual

Diversos organismos y empresas de telecomunicaciones señalaron que los códigos +355 (Albania), +225 (Costa de Marfil), +233 (Ghana) y +234 (Nigeria) suelen estar relacionados con estafas. Los estafadores utilizan sistemas automáticos que generan llamadas breves, que finalizan antes de ser respondidas.

Esto provoca que, por curiosidad o por error, las personas devuelvan el llamado. En ese momento se activa una línea de tarificación especial, mucho más costosa que una llamada convencional, donde parte del dinero facturado va a parar a manos de los delincuentes.

Además, sobre este problema que afecta a nivel mundial, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) advirtió sobre el riesgo de responder este tipo de llamadas con afirmaciones como “sí”, ya que esa grabación puede ser editada para habilitar cobros o contrataciones sin consentimiento.

La problemática también llegó a WhatsApp, donde varios usuarios recibieron mensajes desde números internacionales con falsas propuestas de trabajo. Detrás de estas comunicaciones se esconde un intento de obtener datos personales o directamente vaciar cuentas bancarias.

Si se responde una de estas llamadas o mensajes, es importante no brindar información personal o financiera, evitar decir códigos sensibles como el token del home banking o cajero automático, y cortar inmediatamente la comunicación si se percibe algo sospechoso. En muchos casos, el delincuente buscará prolongar la conversación para incrementar el monto de la llamada.

Como medida preventiva, se puede recurrir al Registro Nacional No Llame, dependiente de la Agencia de Acceso a la Información Pública de Argentina. Allí es posible inscribir líneas fijas o móviles para no recibir comunicaciones con fines publicitarios. El trámite es gratuito, se hace en línea y puede demorar hasta 30 días en reflejarse. Solo quedan exceptuadas las campañas de bien público, electorales o de emergencia.