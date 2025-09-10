Adelantan el cierre del Operativo Invierno

El Comite de Emergencias Provincial, coordinado por la Secretaria de Protección Civil, mantuvo una reunión donde luego de monitorear, hacer evaluaciones y seguimiento en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional respecto del clima en toda la provincia decidió adelantar para el 15/09 el levantamiento del Operativo Invierno que estaba dispuesto hasta el 30/09.

No obstante la decisión queda sujeta a algún factor extraordinario que pueda ocurrir. Especialmente en las zonas altas se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios de la RN3 y caminos provinciales y rurales.