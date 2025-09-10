Sociedad

Adelantan el cierre del Operativo Invierno

miércoles 10 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
El Comite de Emergencias Provincial, coordinado por la Secretaria de Protección Civil, mantuvo una reunión donde luego de monitorear, hacer evaluaciones y seguimiento en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional respecto del clima en toda la provincia decidió adelantar para el 15/09 el levantamiento del Operativo Invierno que estaba dispuesto hasta el 30/09.

No obstante la decisión queda sujeta a algún factor extraordinario que pueda ocurrir. Especialmente en las zonas altas se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios de la RN3 y caminos provinciales y rurales.

