Actualizarán la tarifa del estacionamiento medido en Ushuaia

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, promulgó de hecho la ordenanza N° 6542 que establece nuevos valores del sistema de estacionamiento medido que rige sobre la avenida San Martín.

Mediante Decreto Municipal N° 1771/2025, se formalizó el nuevo cuadro tarifario para el estacionamiento vehicular en la calle principal céntrica de la ciudad: Por media hora, pasará de $200 a $300; una hora, de 300 a 500 pesos; y estacionamiento por dos horas con un valor que pasará de $500 a $800.

Los nuevos valores habían sido aprobados en la sesión del mes de septiembre en el Concejo Deliberante, a pedido de integrantes de la Cooperativa ‘La Unión TDF’. Tras la promulgación de la Ordenanza, que se concretó en las últimas horas, resta la publicación en el Boletín Oficial para la implementación efectiva de la disposición, lo que se espera que suceda en los próximos días.

Los trabajadores de la Cooperativa a carga del cobro de estacionamiento medido habían indicado que la necesidad de actualizar la tarifa “por la subida de precios en concepto de impresión de boletas e indumentaria acorde”.