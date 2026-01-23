Actualización de la app de Tarjeta +U

La Municipalidad informó que se encuentra disponible una nueva actualización de la aplicación de la Tarjeta +U, que incorpora mejoras en su funcionamiento y nuevas herramientas pensadas para facilitar su uso por parte de vecinos y vecinas.

USHUAIA.- Luego de seis meses de trabajo la app fue renovada con cambios prácticos que optimizan la experiencia del usuario. Entre las principales mejoras se destaca el acceso simplificado al listado de comercios adheridos, que incluye establecimientos de Ushuaia, Tolhuin, Río Grande, además de los beneficios disponibles en TABSA, donde ahora se pueden consultar de manera más clara los descuentos vigentes.

Conjuntamente, se incorporó una nueva función de notificaciones que alertará automáticamente a los usuarios cuando se sumen nuevos comercios o se agreguen descuentos a la red de beneficios de la Tarjeta +U.

Para acceder a la actualización, los usuarios deberán aguardar a que la aplicación se actualice de manera automática o, en su defecto, desinstalarla y volver a descargarla desde la tienda correspondiente. Al ingresar por primera vez se solicitará completar un formulario con los datos personales para habilitar el uso definitivo de la app.

Ante cualquier inconveniente o consulta vinculada al funcionamiento de la aplicación, los vecinos y vecinas podrán comunicarse a través de los teléfonos disponibles en la app y en la página web de la Municipalidad de Ushuaia, acercarse a la oficina ubicada en Roca 230 o escribir al correo electrónico oficial de la Tarjeta +U.