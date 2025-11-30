Actividades para todos los gustos en Río Grande durante el fin de semana

En el Parque de los 100 Años, vecinos y vecinas podrán disfrutar de un amplio repertorio musical, a través de la pantalla. El viernes se transmitirá un enganchado de cuarteto – primavera 2025; el sábado se proyectará “Chris Luno -Elevator Music” (DJ Set Electrónica). Mientras que el domingo se podrá disfrutar de “Cindy Cats JAMI”. Quienes asistan en vehículo podrán sintonizar el audio desde la radio en el dial 89.5.

“RGA ALIMENTOS” EN EL PASEO CANTO DEL VIENTO

El punto de venta, ubicado en Fagnano 650, abre sus puertas de martes a sábado de 10 a 20 horas; mientras que el domingo el horario será de 10 a 13 horas. Durante el fin de semana los y las riograndenses podrán adquirir pollos de RGA Alimentos y alimentos de productores locales como pescado, carne porcina, huevos y hortalizas.

SUMATE A LA CHARLA “TIBURONES EN TIERRA DEL FUEGO”

Mediante esta propuesta vinculada al ambiente, se busca que las y los riograndenses conozcan la importancia de cuidar la biodiversidad que habita en Río Grande y reconocer las especies que llegan a nuestras costas. La actividad se desarrollará este viernes 28 de noviembre, en el Centro de Interpretación Ambiental, ubicado en la Ruta 3 (frente al barrio Las Barrancas), de 14 a 16 horas.

RECORRÉ LA “EXPO OFICIOS”

Hoy estará en la Oficina de Empleo (San Martín 678) a partir de las 14 horas. El objetivo es difundir los cursos que se llevan adelante en la Dirección de Empleo y el egreso de los vecinas y vecinos que han sido parte del programa “Formarte es Crecer”.

DISFRUTÁ DE LA CALESITA DE ZONA SUR

Este divertido espacio destinado a la recreación y entretenimiento de las infancias de la ciudad se encuentra ubicado en Rafaela Ishton y Tolhuin. La calesita está abierta de miércoles a domingos, desde las 15 hasta las 18 horas, con entrada libre y gratuita. El funcionamiento de la misma está sujeta a las condiciones climáticas.

VISITÁ EL PASEO DE PRIMAVERA

Este viernes, sábado y domingo, el Paseo “Canto del Viento”, ubicado en Fagnano 650, abrirá sus puertas, de 16 a 20 horas, para que las vecinas y vecinos disfruten de un entretenido recorrido que incluye stands con emprendedores locales, artesanos y manualistas de nuestra ciudad.

CASA DE JÓVENES REALIZARÁ UNA PEÑA FOLKLÓRICA

Se realizará el cierre anual de los talleres de Casa de Jóvenes con una Peña Folclórica abierta a la comunidad. La propuesta tendrá lugar el viernes 28 de noviembre, de 18 a 21 horas, en las instalaciones de Isla de los Estados 1195.

CIERRE DE TALLERES ESPACIO JOVEN

Se realizará este viernes 28 de noviembre, a partir de las 19 horas, en el Espacio Joven AGP (O’Higgins 791) una muestra de los talleres de música y el sábado 29, a las 15 horas, habrá una muestra de artes marciales, además de stands de talleres de automaquillaje, inglés, amigurumis, porcelana, dibujo y funcional. La actividad es abierta a la comunidad.

DISFRUTÁ LOS RECITALES DE LA PANTALLA DEL “PARQUE DE LOS 100 AÑOS”

CIERRE DE ACTIVIDADES EN EL CENTRO MUNICIPAL “CARLA RIVA”

Este sábado 29 de noviembre, de 11 a 14 horas, se realizará el cierre anual y balance de las actividades que se desarrollaron durante el 2025 en este dispositivo de salud. Será un encuentro abierto a la comunidad para compartir lo construido durante el año, fortalecer vínculos y dar a conocer las proyecciones para el 2026.

JUEGOTECA AMBULANTE “APRENDEMOS SOBRE NUESTROS PUEBLOS ORIGINARIOS”

Se realizará el sábado 29 de 15 a 17 horas, en Plaza de los Onas (Almafuerte y Piedrabuena), para que las niñas y niños disfruten de juegos y actividades artísticas. Asimismo, se informa a la comunidad que las jornadas se encuentran sujetas a las condiciones climáticas del día.