Sociedad

Actividades para todas las edades en estas vacaciones

lunes 29 de diciembre de 2025
Diario El Sureño
En el marco de las vacaciones de verano, el Municipio de Río Grande continúa impulsando propuestas culturales, recreativas y accesibles para vecinos y vecinas de todas las edades. Con una fuerte presencia territorial, el objetivo es que la comunidad riograndense disfrute de la ciudad y sus espacios durante el receso estival.

A través de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, este lunes 29 de diciembre se habilitarán las inscripciones para los talleres de verano que se desarrollarán en el Centro Cultural Alem, con una amplia oferta destinada a infancias, juventudes, personas adultas y adultos mayores.

El abanico de propuestas incluye talleres de Tango de Salón, Tango Pilates, Teatro, Batería, Percusión, Guitarra Criolla, Guitarra Eléctrica y Violín, así como espacios de iniciación musical como Conociendo al Piano. También se ofrecerán propuestas vinculadas a los oficios y las artes, como Mis Primeros Tejidos, Crochet, Amigurumis, Telar Recreativo, Papelería Creativa, Artes Plásticas, Manualidades, Mi Primera Puntada, El Lenguaje del Retazo y Cerámica.

Asimismo, habrá actividades orientadas al movimiento y la expresión corporal, entre ellas Iniciación a la Danza y Danza Contemporánea, pensadas para distintas franjas etarias y niveles de experiencia.

Estas propuestas culturales se suman a la amplia agenda de verano que el Municipio de Río Grande llevará adelante en los distintos barrios de la ciudad. A través de las colonias deportivas y recreativas, se desarrollarán actividades destinadas a infancias, juventudes, personas adultas y adultas mayores, promoviendo hábitos saludables, el juego, la recreación y el encuentro comunitario, con una fuerte presencia territorial durante todo el verano.

La inscripción a los talleres del Centro Cultural Alem será gratuita y se realizará de manera online este lunes 29 de diciembre desde las 12 del mediodía a través de la página cultura.riogrande.gob.ar. Las actividades comenzarán a desarrollarse el lunes 5 de enero.

De esta manera, el Municipio de Río Grande reafirma su compromiso con el acompañamiento a las familias durante el verano, garantizando el acceso a la cultura, el deporte y la recreación, fortaleciendo los lazos comunitarios y el bienestar de la comunidad riograndense.

