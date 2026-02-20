Actividades en el Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia en el Día de la Antártida Argentina

En conmemoración del Día de la Antártida Argentina, el Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia ha organizado diversas actividades, a realizarse el 22 de febrero.

USHUAIA.- Este domingo 22, desde el Museo invitan a la comunidad a participar de esta propuesta, recordando que la entrada será sin cargo para los residentes de la provincia de Tierra del Fuego, presentando el DNI con domicilio en Ushuaia, Tolhuin o Rio Grande.

A las 15:00 hs invitamos a los visitantes a sumarse a una visita guiada por el Museo Antártico “José María Sobral”, ubicado en el primer piso del pabellón IV , y luego continuaremos visitando, de manera exclusiva, las instalaciones del futuro Museo Antártico, en el Pabellón V, el cual estará abierto al público en su totalidad próximamente.

A las 18:00 hs, en el SUM del Museo (ex-Panadería del Presidio) se llevarán adelante las siguientes Conferencias sobre temas antárticos, las cuales son de acceso libre y gratuito:

CNNA (RE) Juan Membrana “Aviación Naval en el Continente Blanco”

CNNA Heraldo Dédalo Da Luz “Protección Antártica”

Mg. Analía Martín Machado y Prof. Silvana Jaldin “Diseño Curatorial del Museo José María Sobral”

Prof. M.Verónica Pedemonte, Lic. Romina Lemos y Prof. Gustavo Lezcano “Acciones de educación y Difusión Antártica del Programa Educativo del Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia en conjunto con “Antártida conocer para enseñar”

Presentación de un video del reciente vuelo a la Base Petrel, efectuado por Heliushuaia.

Enlace con Científicos Antárticos

Dra. Andrea Concheyro (Nueva Zelanda)

Dra. Noemí Trochi (Base Marambio)

Así mismo, a las 10:30 hs, en el Paseo de los Pioneros Antárticos, el Museo Marítimo y del Presidio junto con la Municipalidad de Ushuaia, llevarán a cabo el descubrimiento de la estatua “Poncho, homenaje al Perro Polar Argentino”.