Actividades en el Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia en el Día de la Antártida Argentina

viernes 20 de febrero de 2026
Diario El Sureño
En conmemoración del Día de la Antártida Argentina, el Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia ha organizado diversas actividades, a realizarse el 22 de febrero.

USHUAIA.- Este domingo 22, desde el Museo invitan a la comunidad a participar de esta propuesta, recordando que la entrada será sin cargo para los residentes de la provincia de Tierra del Fuego, presentando el DNI con domicilio en Ushuaia, Tolhuin o Rio Grande.

A las 15:00 hs invitamos a los visitantes a sumarse a una visita guiada por el Museo Antártico “José María Sobral”, ubicado en el primer piso del pabellón IV , y luego continuaremos visitando, de manera exclusiva, las instalaciones del futuro Museo Antártico, en el Pabellón V, el cual estará abierto al público en su totalidad próximamente.

A las 18:00 hs, en el SUM del Museo (ex-Panadería del Presidio) se llevarán adelante las siguientes Conferencias sobre temas antárticos, las cuales son de acceso libre y gratuito:

CNNA (RE) Juan Membrana “Aviación Naval en el Continente Blanco”

CNNA Heraldo Dédalo Da Luz “Protección Antártica”

Mg. Analía Martín Machado y Prof. Silvana Jaldin “Diseño Curatorial del Museo José María Sobral”

Prof. M.Verónica Pedemonte, Lic. Romina Lemos y Prof. Gustavo Lezcano “Acciones de educación y Difusión Antártica del Programa Educativo del Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia en conjunto con “Antártida conocer para enseñar”

Presentación de un video del reciente vuelo a la Base Petrel, efectuado por Heliushuaia.

Enlace con Científicos Antárticos

Dra. Andrea Concheyro (Nueva Zelanda)

Dra. Noemí Trochi (Base Marambio)

Así mismo, a las 10:30 hs, en el Paseo de los Pioneros Antárticos, el Museo Marítimo y del Presidio junto con la Municipalidad de Ushuaia, llevarán a cabo el descubrimiento de la estatua “Poncho, homenaje al Perro Polar Argentino”.

