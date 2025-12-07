Actividades de hoy en el marco del encendido del árbol de Navidad

A partir de las 14:00 ya habrá actividades para toda la familia, a la espera del corolario que será el encendido del arbolito pero no se terminará ahí porque comenzará el After con Dj Rastamari, Harry Dj y Leo Garrido, con la animación de Machete y Mauri Gómez, para que las vecinas y los vecinos continúen celebrando en un ambiente seguro, festivo y familiar.

APERTURA DEL MINIPARQUE VIAL

Esta propuesta comenzará a partir de las 14 horas en el sector del Cono de Sombra, ubicado en Posadas y Santa Fe. Allí las infancias podrán aprender, mediante el juego, aspectos fundamentales de seguridad vial a través de actividades educativas, juegos y recorridos guiados. Luego, desde las 15 horas, la propuesta se trasladará hacia la avenida Héroes de Malvinas, donde se instalará un circuito vial ampliado con bicis adaptadas, monopatines y mini vehículos, generando un espacio de aprendizaje lúdico sobre movilidad segura.

INICIO DE ACTIVIDADES EN EL BIM 5

A partir de las 15:30 horas, en el predio del BIM 5, se desplegará una amplia agenda deportiva y recreativa, que incluirá el cierre de las escuelitas deportivas municipales.

Los equipos del Batallón sumarán propuestas lúdicas para las infancias y compartirán chocolatada y tortas fritas con las familias. También habrá carros gastronómicos y stands.

Asimismo, la Juegoteca será partícipe de las actividades mencionadas, a través de propuestas recreativas y juegos para niñas y niños.

APERTURA DEL ESCENARIO ARTÍSTICO

A las 16:30 horas se abrirá el escenario principal con la presentación de C Baila Cumbia, seguido por Señora Cumbia, De Caravana y Q’ Descontrol. Las bandas locales animarán la tarde con todo su ritmo, preparando el ambiente festivo para la llegada del espectáculo central.

SHOW PRINCIPAL DE LUCK RA

El momento más esperado de la noche llegará alrededor de las 19 horas, con la presentación de Luck Ra, uno de los artistas más convocantes del momento. Su show promete ser un espectáculo imperdible para celebrar el cierre del año junto a las vecinas y los vecinos riograndenses.

PREVIA AL ENCENDIDO: DJS Y BANDA MUNICIPAL

Tras el show de Luck Ra, la noche seguirá con la música de Dj Topo, Machete y la querida Banda Municipal, que interpretará un repertorio especial junto a artistas invitados, acompañando la previa al tradicional encendido del árbol.

ENCENDIDO DEL ARBOLITO

A la medianoche llegará el gran momento del Encendido del Arbolito, que nuevamente contará con iluminación LED de alta tecnología para llenar de magia y color el Parque de los 100 Años.

AFTER DEL ENCENDIDO

Finalmente, desde las 00:30 horas, comenzará el After del Encendido con Dj Rastamari, Harry Dj y Leo Garrido, con la animación de Machete y Mauri Gómez, para que las vecinas y los vecinos continúen celebrando en un ambiente seguro, festivo y familiar.