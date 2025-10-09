Actividades en el 53 aniversario del Corazón de la Isla

En el corazón de Tierra del Fuego, Tolhuin cumple 53 años. Una tierra de paisajes únicos, de gente que late al ritmo de la naturaleza y de una comunidad que ha crecido con orgullo y corazón.

Este 9 de octubre, te invitamos a sentir el alma de Tolhuin en cada imagen: en la belleza de nuestros paisajes, en la calidez de nuestra gente y en el espíritu que nos une. Este aniversario es una invitación a mirar hacia atrás con gratitud y hacia adelante con esperanza.

Porque cada rincón de Tolhuin cuenta una historia y cada uno de nosotros es parte de ella.

Como todos los años, desde el Municipio de Tolhuin invitamos a instituciones, organizaciones, vecinos y vecinas a participar de los eventos protocolares y actividades programadas para este jueves 9 de octubre.

10hs: Acto Protocolar en Polideportivo Ezequiel Rivero.

Presentaciones artísticas locales.

11hs: Corte de Torta con acompañamiento de la Banda Municipal de Río Grande.

Homenaje en la piedra fundacional.

12.30hs: Desfile Cívico Militar sobre Av. Los Ñires

Finalizado el desfile, desde la agrupación tradicionalista “El Orejano”, con el acompañamiento del Municipio, se llevarán adelante juegos de destrezas en el Campo de Doma “Cura Gaucho José Zink”.

Será un momento muy grato para compartir en comunidad y conmemorar un nuevo aniversario de la fundación de nuestra ciudad.