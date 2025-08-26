Actividades abiertas en el marco del Día del Folklore

En el marco del Día del Folclore que se celebró 22 de agosto en Argentina y el mundo, el Centro Popular de Cultura propone una serie de actividades abiertas a la comunidad el miércoles 27 de agosto en las tres ciudades de la provincia.

En Río Grande se presentará “Raíz en movimiento, ¿Lo contemporáneo es tradicional?” en el Centro Cultural Yaganes de 17 a 20 horas; una propuesta que invita a vivenciar y reflexionar sobre el folclore tradicional, contemporáneo y relaciones con otras expresiones.

En Tolhuin se presentará en instalaciones del Jardín N°13 «Celebrando el Folclore”, actividad que propone diálogos generacionales y lo recreativo como primer acercamiento a la danza, en dos horarios; por la mañana de 11:30 a 12:20 horas y por la tarde de 16:30 a 17:20 horas.

En tanto en Ushuaia se realizará de manera itinerante la propuesta “De escuela en escuela, el folclore vuela” en la Escuela Nº 40 “María Elena Walsh” a las 9:30 horas, siguiendo en la Escuela Nº 13 “Alte. Guillermo Brown” a las 11 horas y finalizando a las 14:30 horas en la Escuela Nº 22 “Bahía Golondrina”, con talleres de Violín, Guitarra y Danzas Folclóricas.

Estas propuestas nutren el cotidiano con nuevas experiencias pensadas desde el C.P.C para impulsar las expresiones folclóricas e invitar a quienes deseen también inscribirse en sus espacios.