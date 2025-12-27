El Municipio de Río Grande invita a la comunidad a participar de “Activá tu Verano en Casa de Jóvenes”, una propuesta gratuita que comenzará el próximo 5 de enero y que incluye actividades recreativas, artísticas y de bienestar destinadas a jóvenes y adultos de la ciudad.

Durante todo el mes de enero, se desarrollarán distintas iniciativas pensadas para promover el encuentro, la creatividad y el cuidado de la salud mental en un espacio abierto y participativo. Las mismas forman parte del Programa Municipal de Salud Mental, que implementa la Secretaría de Salud, como parte de una política pública sostenida que promueve el bienestar integral, fortalecer los lazos comunitarios y generar espacios de acompañamiento y cuidado accesibles para todas y todos.

Los martes y jueves, de 15 a 17 horas, se llevará adelante “Verano Recreativo”, con juegos de mesa, tardes de películas, salidas recreativas, torneos de ping pong y otras propuestas lúdicas.

En tanto, los miércoles y viernes, de 15 a 17 horas, se realizará el Embellecimiento de la vereda de Casa de Jóvenes, que incluirá trasplante de plantines, reparación de canteros, creación de carteles artísticos y pintadas de frases positivas, promoviendo el trabajo colectivo.

Además, se ofrecerán espacios de Yoga para adultos, que se dictarán los martes y jueves de 9 a 10 horas y los miércoles de 17 a 18 horas como una herramienta para el bienestar físico y emocional.

Cabe destacar que no se requieren inscripciones previas para participar de ninguna de las actividades. Desde el Municipio se invita a toda la comunidad a sumarse a estas propuestas abiertas y gratuitas, pensadas para compartir, expresarse y disfrutar del verano en un entorno cuidado y participativo.