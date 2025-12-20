Acciones para abordar la temática soberanía en las escuelas

El Municipio de Río Grande en conjunto con Veteranos de Malvinas, Docentes Antárticos, el Legislador Matías Lapadula y el Concejal Jonatan Bogado, se reunieron en el SUM del Centro de Veteranos “Malvinas Argentinas” con el objetivo de proyectar acciones formativas en torno a las temáticas Malvinas, Atlántico Sur y Antártida.

Desde la Dirección General de Cooperación y Asuntos Estratégicos se impulsó una reunión de trabajo entre los Veteranos de Malvinas y Docentes que se han desempeñado en campañas antárticas en el Colegio N°38 de Base Esperanza.

Ariel Rodriguez, Director General de Cooperación y Asuntos Estratégicos subrayó la importancia de este primer encuentro en pos de los desafíos que se plantean para la gestión en esta materia. “Nos hemos dado el trabajo de entregar un ejemplar del Mapa Bicontinental a todos los colegios públicos de nuestra ciudad, entendiendo en esta acción el primer paso para que los estudiantes empiecen a reconocer la extensión total de nuestro país, y sobre todo a la Antártida como territorio constitutivo de nuestra provincia. Este es el punto de partida para abordar las temáticas que hacen a la soberanía de nuestra provincia bicontinental que hoy se enmarca más que nunca en un punto geoestratégico a nivel mundial”.

Por su parte, los Docentes Bicontinentales agradecieron y celebraron la convocatoria, coincidiendo en la misión de que “la Antártida se conozca y se sienta”, a través de un trabajo sistematizado, concreto y coherente. A su vez, destacaron el impulso por parte del Municipio del trabajo en conjunto con los Veteranos de Guerra porque “hablar de Malvinas y Antártida es hablar de un mismo sentimiento”. En este sentido, remarcaron la necesidad de “institucionalizar la presencia del stand de los docentes antárticos en la Carpa de la Dignidad”, como sucedió durante la semana de la vigilia de este año.

Los docentes antárticos de la ciudad de Río Grande que estuvieron presentes fueron Soledad Otaola, Sergio Brizuela, Griselda Ramírez y Julio Palavecino, mientras que se sumaron virtualmente desde la ciudad de Ushuaia Graciela Lamas, Romina Lemos, Mariana Ibarra, Víctor Navarro, María de la Paz Labate, Gustavo Adolfo Lezcano y Néstor Cascu.

En representación del Centro de Veteranos, tomaron la palabra en primer lugar su Secretario, VGM Roma Alancay, quien se reconoció como antártico por haber participado en tres campañas antárticas a bordo del ARA Almirante Irizar, destacando que para los Veteranos “es un honor que los docentes bicontinentales participen de la Carpa de la Dignidad”, resaltando a su vez que con su tarea cotidiana los Docentes Antárticos “están dejando huellas hablando sobre soberanía y Malvinas”. Además, el VGM Osvaldo Bazán animó a los docentes a “seguir trabajando con perseverancia” dado que se trata de una tarea compleja y larga. Por último, el VGM Horacio Chavez, recalcó la importancia de trabajar sobre la formación en la temática soberanía, describiendo el complejo momento que atraviesa la región en cuanto la misma y la necesidad de seguir impulsando acciones en este sentido.

Seguidamente, Sara Pindek, subsecretaria de Educación y Formación para el Desarrollo del Municipio de Río Grande, expresó que “participar de este encuentro en el Centro de Excombatientes de Malvinas, junto a las y los docentes antárticos, es profundamente valioso en términos de ejercicio de soberanía. Estos espacios fortalecen un conocimiento situado y sólido de nuestra provincia grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, donde la causa Malvinas y la presencia en la Antártida no son solo memoria histórica, sino prácticas vivas que se enlazan con la educación, el territorio y la defensa de nuestros derechos soberanos. Pensar Malvinas y la Antártida desde este lugar del país es reafirmar, desde la educación y la construcción colectiva, una soberanía que se ejerce cotidianamente”.

Durante la charla se comenzó a idear un proyecto que enmarque la importancia de promover una jornada especial dentro de la currícula escolar para abordar los principales aspectos que impactan en el concepto de soberanía. Para la consecución de este fin, se planteó la necesidad de trabajar en el armado de un manual de contenidos especializado en las temáticas Malvinas, Atlántico Sur y Antártida.

De la reunión participaron también el Legislador Matías Lapadula y el Concejal Jonatan Bogado. Lapadula destacó el tenor de la reunión, argumentando que “Río Grande es un faro a nivel nacional en la cuestión de la soberanía”. En esa línea expresó que “es necesario darnos esta tarea de ir hacia una formación que nos permita sistematizar y poder contar todos lo mismo. Una formación que sea un faro de Malvinización y conciencia de lo que significa la Argentina Bicontinental”, concluyendo que “si en todo el país se compartiría la conciencia de los fueguinos, ya estaríamos izando nuestra bandera en las Islas”.

Por su lado, el Concejal Bogado, quien preside la Comisión de Soberanía del Concejo Deliberante, puntualizó sobre el proyecto que se busca impulsar resaltando que “la normativa por sí misma no basta, una Ley viene a consolidar lo que podemos conseguir, pero son las acciones de las personas en el tiempo la que arraigan los conceptos y las ideas”, al mismo tiempo que destacó la difusión del Mapa Bicontinental en los colegios, dado que “es fundamental para la formación de ciudadanos comprometidos con la defensa de los intereses de nuestra provincia grande”.

A finalizar la reunión, desde el Municipio se hizo entrega a los Veteranos de un cuadro con el Mapa Bicontinental, al mismo tiempo que se entregó otro ejemplar en un porta plano para que Susana Alegre y Gustavo Olivera, quienes encararán la campaña antártica como docentes en 2026, puedan entregar en el Colegio de Base Esperanza.