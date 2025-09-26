Deportes

Acción en Comodoro, Ushuaia y Río Grande

viernes 26 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
Mientras que en Comodoro Rivadavia se completará hoy la segunda edición del Campeonato Patagónico Promocional de Voleibol (CaPaProV) para Clubes Sub 12 y Sub 14 (en ambas ramas), con la participación de cinco elencos fueguinos (Casa del Deporte -Río Grande- en ambas ramas de Sub 12; sus pares de Estrella Vóley con dos formaciones en Sub 12 femenino; y Tolkeyén –Ushuaia- en Sub 14 masculino), mañana (en la capital provincial) y pasado (en el norte de la isla) proseguirá el Campeonato Oficial de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF).

RIO GRANDE.- También el domingo 28 concluirá el Campeonato Clausura de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG), con encuentros en el gimnasio de la UOM (B° Mutual), y en el Juan Manuel de Rosas.

SUB 14 FEMENINO. Academia Tdf Vóley (campeón) y Centro Deportivo Municipal (subcampeón).  (Fotos: Enzo Mansilla).

Por el Apertura de la AVRG, en Sub 14 femenino (Segunda División), éstos fueron los resultados de la ronda final: Semifinales: Academia TDF Vóley-Uni Negro 2-1 (25-19/17-25/15-7) y CDM-Uni Rojo 2-0 (25-4/25-9). 3° puesto: Uni Negro-Uni Rojo 2-0 (25-14/25-13). Final: Academia-CDM 3-2 (25-22/25-17/19-25/8-25/15-6).

UNIVERSITARIO NEGRO. Tercero en el Sub 14 femenino.

II CAPAPROV DE CLUBES

Sub 12 Femenino: Casa del Deporte (RG): 2-0 (25-20/25-14) vs. Palazzo Vóley (CR); 0-2 (16-25/23-25) vs. Amigos Laprida (CR); 0-2 (13-25/11-25) vs. Municipal (Gob.Gregores); 0-2 (6-25/6-25) vs. San Lorenzo (Pto.Deseado); vs. Martín Rivadavia (CR); vs. Palazzo Vóley (CR). Sub 12 Masculino: Casa del Deporte (RG): 2-0 (25-16/25-16) vs. Palazzo Vóley (CR); 1-2 (25-18/18-25/7-15) vs. CeDeFyS (S.Julián); 1-2 (25-22/15-25/14-16) vs. Municipal (S.Julián); 0-2 (16-25/14-25) vs. Municipal (Pto.Sta.Cruz); 1-2 (22-25/26-24/6-15) vs. S.Martín (Esquel); vs. Waiwen (CR). Sub 14 Femenino: Estrella Vóley Blanco (RG) (Zona B): 1-2 (6-25/25-22/9-15) vs. Waiwen (CR); 0-2 (5-25/21-25) vs. Municipal (Trevelin); 1-2 (25-22/21-25/12-15) vs Gimnasio Municipal N° 4 (CR); 0-2 (12-25/21-25) vs. Boxing (R.Gallegos); vs. Domingo Savio (CR); vs. Puerto Vóley (Pto.Deseado). Estrella Vóley (Zona C): 2-0 (25-6/25-14) vs. Amigos Laprida (CR); 0-2 (15-25/24-26) vs. San Lorenzo (Pto.Deseado); 2-0 (25-6/25-9) vs. Municipal (R.Mayo); 2-0 (25-18/25-10) vs. Domingo Savio (CR); vs. Martín Rivadavia (CR); vs. Boxing (R.Gallegos). Sub 14 Masculino: Tolkeyén (U): 0-2 (23-25/18-25) vs. Madrynense Vóley (Pto.Madryn); 2-0 (25-23/25-19) vs. Municipal (Trevelin); 2-0 (25-14/25-8) vs. Municipal (R.Mayo); 2-1 (25-14/25-27/15-12) vs. Waiwen (CR); vs. Municipal Dante Cantarutti (R.Turbio).

CAMPEONATO OFICIAL (FVF)

Día      Hora   Categ. Partido

Sa27    10:00   F-14-A            AEP-Imago

Sa27    11:15   F-18-B            Academia-AEP “B”

Sa27    12:30   F-18-B            C.Deporte-Imago

Sa27    13:45   F-18-B            Academia-AEP “C”

Sa27    15:00   F-18-B            C.Deporte-AEP “B”

Sa27    16:15   F-18-B            Imago-Academia

Día      Hora   Categ. Partido

Sa27    17:30   F-18-B            AEP “C”-C.Deporte

Sa27    18:45   F-1ra.  AEP “B”-Imago

Sa27    20:00   M-1ra. AEP-Ctro.Galicia

Do28   12:30   F-18-A            Municipal-ADeFu

Do28   14:00   M-1ra. Universit.-Academia

Do28   15:30   F-18-A            ADeFu-Ctro.Galicia

Gimnasios: Sábado 27, Ana Giró (U); Domingo 28, Anexo Microestadio Provincial (RG).

CLAUSURA (AVRG) (28/09)

Gim.    Hora   Categ. Partido

Rosas  14:30   F-My-1°         Valkyrias-Academia

Rosas  15:45   F-My-2°-A     Academia B-HVJ

Rosas  17:00   F-My-2°-B     Fénix-ADeFu

Rosas  18:15   F-My-2°-A     HVJ-Campolter

Rosas  19:30   My-F-2°-B     ADeFu-Patagonia

Gim.    Hora   Categ. Partido

UOM   15:30   F-My-1°         Profes RG-CAT

UOM   16:45   F-My-2°-A     Sportivo-Metal.Bco.

UOM   18:00   F-My-1°         Metal.Azul-CAT

UOM   19:15   F-My-1°         Academia-Polo Team

UOM   20:30   M-My-1°        Polo-Academia A

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *