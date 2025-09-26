Acción en Comodoro, Ushuaia y Río Grande

Mientras que en Comodoro Rivadavia se completará hoy la segunda edición del Campeonato Patagónico Promocional de Voleibol (CaPaProV) para Clubes Sub 12 y Sub 14 (en ambas ramas), con la participación de cinco elencos fueguinos (Casa del Deporte -Río Grande- en ambas ramas de Sub 12; sus pares de Estrella Vóley con dos formaciones en Sub 12 femenino; y Tolkeyén –Ushuaia- en Sub 14 masculino), mañana (en la capital provincial) y pasado (en el norte de la isla) proseguirá el Campeonato Oficial de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF).

RIO GRANDE.- También el domingo 28 concluirá el Campeonato Clausura de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG), con encuentros en el gimnasio de la UOM (B° Mutual), y en el Juan Manuel de Rosas. SUB 14 FEMENINO. Academia Tdf Vóley (campeón) y Centro Deportivo Municipal (subcampeón). (Fotos: Enzo Mansilla).

Por el Apertura de la AVRG, en Sub 14 femenino (Segunda División), éstos fueron los resultados de la ronda final: Semifinales: Academia TDF Vóley-Uni Negro 2-1 (25-19/17-25/15-7) y CDM-Uni Rojo 2-0 (25-4/25-9). 3° puesto: Uni Negro-Uni Rojo 2-0 (25-14/25-13). Final: Academia-CDM 3-2 (25-22/25-17/19-25/8-25/15-6). UNIVERSITARIO NEGRO. Tercero en el Sub 14 femenino.

II CAPAPROV DE CLUBES

Sub 12 Femenino: Casa del Deporte (RG): 2-0 (25-20/25-14) vs. Palazzo Vóley (CR); 0-2 (16-25/23-25) vs. Amigos Laprida (CR); 0-2 (13-25/11-25) vs. Municipal (Gob.Gregores); 0-2 (6-25/6-25) vs. San Lorenzo (Pto.Deseado); vs. Martín Rivadavia (CR); vs. Palazzo Vóley (CR). Sub 12 Masculino: Casa del Deporte (RG): 2-0 (25-16/25-16) vs. Palazzo Vóley (CR); 1-2 (25-18/18-25/7-15) vs. CeDeFyS (S.Julián); 1-2 (25-22/15-25/14-16) vs. Municipal (S.Julián); 0-2 (16-25/14-25) vs. Municipal (Pto.Sta.Cruz); 1-2 (22-25/26-24/6-15) vs. S.Martín (Esquel); vs. Waiwen (CR). Sub 14 Femenino: Estrella Vóley Blanco (RG) (Zona B): 1-2 (6-25/25-22/9-15) vs. Waiwen (CR); 0-2 (5-25/21-25) vs. Municipal (Trevelin); 1-2 (25-22/21-25/12-15) vs Gimnasio Municipal N° 4 (CR); 0-2 (12-25/21-25) vs. Boxing (R.Gallegos); vs. Domingo Savio (CR); vs. Puerto Vóley (Pto.Deseado). Estrella Vóley (Zona C): 2-0 (25-6/25-14) vs. Amigos Laprida (CR); 0-2 (15-25/24-26) vs. San Lorenzo (Pto.Deseado); 2-0 (25-6/25-9) vs. Municipal (R.Mayo); 2-0 (25-18/25-10) vs. Domingo Savio (CR); vs. Martín Rivadavia (CR); vs. Boxing (R.Gallegos). Sub 14 Masculino: Tolkeyén (U): 0-2 (23-25/18-25) vs. Madrynense Vóley (Pto.Madryn); 2-0 (25-23/25-19) vs. Municipal (Trevelin); 2-0 (25-14/25-8) vs. Municipal (R.Mayo); 2-1 (25-14/25-27/15-12) vs. Waiwen (CR); vs. Municipal Dante Cantarutti (R.Turbio).

CAMPEONATO OFICIAL (FVF)

Día Hora Categ. Partido

Sa27 10:00 F-14-A AEP-Imago

Sa27 11:15 F-18-B Academia-AEP “B”

Sa27 12:30 F-18-B C.Deporte-Imago

Sa27 13:45 F-18-B Academia-AEP “C”

Sa27 15:00 F-18-B C.Deporte-AEP “B”

Sa27 16:15 F-18-B Imago-Academia

Día Hora Categ. Partido

Sa27 17:30 F-18-B AEP “C”-C.Deporte

Sa27 18:45 F-1ra. AEP “B”-Imago

Sa27 20:00 M-1ra. AEP-Ctro.Galicia

Do28 12:30 F-18-A Municipal-ADeFu

Do28 14:00 M-1ra. Universit.-Academia

Do28 15:30 F-18-A ADeFu-Ctro.Galicia

Gimnasios: Sábado 27, Ana Giró (U); Domingo 28, Anexo Microestadio Provincial (RG).

CLAUSURA (AVRG) (28/09)

Gim. Hora Categ. Partido

Rosas 14:30 F-My-1° Valkyrias-Academia

Rosas 15:45 F-My-2°-A Academia B-HVJ

Rosas 17:00 F-My-2°-B Fénix-ADeFu

Rosas 18:15 F-My-2°-A HVJ-Campolter

Rosas 19:30 My-F-2°-B ADeFu-Patagonia

Gim. Hora Categ. Partido

UOM 15:30 F-My-1° Profes RG-CAT

UOM 16:45 F-My-2°-A Sportivo-Metal.Bco.

UOM 18:00 F-My-1° Metal.Azul-CAT

UOM 19:15 F-My-1° Academia-Polo Team

UOM 20:30 M-My-1° Polo-Academia A