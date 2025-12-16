Acceso permanente a la adopción responsable

La Secretaría de Gestión Ciudadana de la Municipalidad, llevó adelante una nueva jornada de adopción en la Dirección Municipal de Servicios Veterinarios, en conjunto con la protectora “Amo a los Animales”, donde dos peluditos -Locky y Lola- encontraron una familia que les brindará amor, cuidado y un hogar para toda la vida.

RIO GRANDE.- Esta iniciativa tiene como objetivo promover el cuidado y la tenencia responsable de mascotas, al mismo tiempo genera un espacio de encuentro para que más familias puedan sumar un nuevo integrante.

En este marco, el Municipio recuerda que cuenta con el Portal Mascotero, una plataforma digital pensada para facilitar el acceso a la adopción responsable. Las vecinas y vecinos interesados pueden conocer a los animales ingresando a: https://yacare.dir.riogrande.gob.ar/portal/mascota/adopcion/

Asimismo, se informa a la comunidad que, más allá de las jornadas de adopción, quienes deseen adoptar una mascota pueden acercarse de lunes a viernes de 9 a 16 horas a la Dirección Municipal de Servicios Veterinarios ubicada en 25 de Mayo 2937 para recibir asesoramiento y conocer a los animales que esperan una familia.

De esta manera, el Municipio invita a la comunidad a sumarse al compromiso de construir juntos una Río Grande con más tenencia responsable, fortaleciendo el bienestar animal y el cuidado comunitario.