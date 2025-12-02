Academia venció a Uni y es el bicampeón de la temporada

Academia TdF Vóley superó por 2-0 (25-20/25-23) a Universitario y se alzó con el título del Campeonato Oficial de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF), en Mayores masculino.

RIO GRANDE.- Ambos opuestos fueron los máximos anotadores del encuentro que cerró la jornada de estas rondas finales, anteanoche, en el Anexo del Microestadio Provincial: tanto Jeremías Sipaila -del ganador- como Alejandro García –del subcampeón- anotaron en 10 oportunidades, con un balance similar de +3 entre positivos y negativos. UNIVERSITARIO. Facundo Concha, Facundo Herrera, Martín Allende, Hernán Cepeda, Nahuel Fernández y Daniela Medina (E); Elián Romero, Santiago Reynoso, Leandro Noriega y Alejandro García.



De esta forma, la entidad que entró en competencia este año repitió el éxito ante el mismo oponente de la final de la Copa Apertura, disputada el 28 de junio en la Casa del Deporte, en la Margen Sur.

Ambos conjuntos riograndenses dejaron en el camino en semifinales a sus pares de Ushuaia: Academia (1° en la ronda clasificatoria, con saldo 13-1) venció por 2-0 a Imago “B” (4°, con 7-7); mientras que Universitario (2°, con 11-3) doblegó por 2-1 a Mutual Policía (3°, con 10-4).

Imago “B” (4° por NP en la Copa Apertura) esta vez sí estuvo presente y pudo derrotar en sets corridos (25-22/30-28) a Mutual Policía (3° en el primer certamen del año), completando así el podio en la máxima divisional de varones.

La final OPUESTO. Jeremías Sipaila remata frente a Facundo Herrera.

Academia se adelantó 3-0 con un ace de Sebastián Ybars (2) y un bloqueo de Federico Ponce (5) a Nahuel Fernández (4). Uni empató rápidamente a partir de una tapa de Facundo Herrera (1) sobre Ponce.

Con su turno de saque, Pedro Terra adelantó a los suyos (10-3), antes de salir por lesión en el 14-13.

Darío Verón (4) hizo su aporte para el futuro campeón, mientras que los rojinegros igualarían en 16, y estarían cerca en el tanteador hasta el 20-21, con dos paradas en línea de Martín Allende (2). Ignacio Pérez (6) marcaría el final, con dos remates por la punta.

Uni comenzó con fuerza el segundo set (7-2), con un triplete de Fernández. Esa misma cantidad de puntos lograron del otro lado Guillermo Molini (6) y Sipaila, obteniendo Ponce el 9-9, con un bloqueo. Facundo Concha (6) y García contribuyeron para el 20-15 de los dirigidos por Daniela Medina, ventaja que desapareció luego de sendas paradas de Pérez y Ponce. Se sucedieron empates hasta el 23-23, luego sobrevinieron dos yerros de Uni (el último en verdad fue un error arbitral) que le dieron la victoria y el título al rival, a las 23:45. IMAGO “B”. Tercero, tras el 2-0 sobre Mutual Policía: C.Torres, Visñuk, Toledo y G.Torres; Salcedo, Bo y Barrio.

MASCULINO MAYORES * POSICIONES FINALES

P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef. Df.

1.Academia (RG) 43 16 15 1 31 5 6,200 +26

2.Universitario (RG) 37 16 12 4 27 10 2,700 +17

3.Imago “B” (U) 27 16 8 8 19 16 1,187 +3

4.Mutual Policía (U) 25 16 10 6 21 18 1,166 +3

5.Ctro.Galicia (U) 19 14 8 6 17 18 0,944 -1

6.Casa Deporte (RG) 18 14 5 9 14 19 0,736 -5

7.AEP (Ushuaia) 7 14 1 13 6 26 0,230 -20

8.Imago (Ushuaia) 4 14 1 13 4 27 0,r148 -23

ACADEMIA TDF 2 * 0 UNIVERSITARIO

N°/Jugador A S B T +/- N°/Jugador A S B T +/-

4.Sebastián Ybars 0 1 1 -1 6.Leandro Noriega 1 0 0 1 -1

12.Jeeremías Sipaila 10 0 0 10 +3 11.Alejandro García 10 0 0 10 +3

7.Guillermo Molini 4 0 2 6 +5 7.Martín Allende 0 0 2 2 +2

2.Federico Ponce 3 0 3 6 +3 10.Nahuel Fernández 3 1 0 4 +2

3.Pedro Terra 0 1 0 1 1 4.Facundo Concha 6 0 0 6 +5

6.Darío Verón 4 0 0 4 +2 8.Facundo Herrera 0 0 1 1 -5

1.Ignacio Pérez 5 0 1 6 +3 9.Hernán Cepeda 1 0 0 1 -4

E: Jeremías Sipaila 26 2 6 34 +12 E: Daniela Medina 21 2 2 25 +1

Líberos: 16.Ellena (-2), 9.Arrizaga (Academia); 13.Elian Romero (-1) (Uni). No ingresaron: 5.Ignacio Gutiérrez, 8.Gael Terrado, 11.Troncoso, 14.Barrios (Academia); 12.Santiago Reynoso (Uni). Parciales: 1° set: Academia 25-20 (5-3/10-3/15-13/20-19), en 23’. 2° set: Academia 25-23 (2-5/10-9/13-15/15-20), en 23’. Puntos: por errores del rival: Academia 16, Uni 18; totales: Academia 50, Uni 43. Ataques por zona (2/3/4/zaguero): Academia 23 (3/7/13/3), Uni 21 (9/3/7/2). Duración: 0h52m. Arbitros: Lucía Redondo (1°)/Mauro Lombide (2°). Gimnasio: Anexo Microestadio Provincial (30/11). Motivo: Campeonato Oficial de la Federación del Voleibol Fueguino (Final Primera División masculina).