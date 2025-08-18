Academia TdF y Santa Cruz, los campeones del Pentagonal

El local Academia TdF Vóley, en masculino; y el Seleccionado Sub 18 de Santa Cruz, en femenino; se adjudicaron el primer puesto del Pentagonal de Voleibol jugado entre el viernes 15 y ayer, en el Anexo del Microestadio Provincial, con la organización de la Secretaría de Deportes de la provincia, y el acompañamiento de Universitario y la mencionada Academia.

RIO GRANDE.- En la final de varones, los riograndenses vencieron por 3-1 (25-12/25-23/19-25/25-13) al Centro Deportivo Fitness y Servicios (CdDeFyS), de Puerto San Julián, tomándose revancha del 1-2 del cierre de la jornada sabatina. Simultáneamente se disputó el encuentro decisivo entre las mujeres, con un claro 3-0 (25-21/25-12/25-13) de las santacruceñas sobre Universitario, que anteayer lograba la clasificación al sacarle el único set del certamen a las futuras campeonas. CAMPEONAS. El seleccionado de Santa Cruz, entrenado por David Montiel, finalizó invicto.

El domingo

Con un Pedro Terra enchufadísimo (10 puntos en el set), Academia se escapó fácilmente por 11-1, mientras que del otro lado le respondió Manuel Sánchez (3). El opuesto Agustín Pandolfi (10) calentó el brazo, y con un bloqueo suyo y otro de Ignacio Tolaba, la visita se adelantó 16-9 en el segundo. Darío Verón (6) y Jeremías Sipaila (5) encabezaron la ofensiva del granate, Guillermo Molini metió dos bloqueos, y llegó la igualdad en 17. Pandolfi resistió los embates, y de un error se dio el 25-23.

Sánchez (4) y Tiziano Méndez (3) secundaron a Pandolfi (7) en el siguiente capítulo, donde CeDeFyS sacó la máxima diferencia (22-9). Terra (7) volvió al rectángulo, y Sipaila (5) lo acompañó para achicar la brecha (19-25). En el cuarto, los de San Julián partieron en ganancia (4-2), quedaron abajo (5-10), se acercaron con una ace del armador Santino Huilcapán (10-11), y se desmoronaron tras el 13-16, cediendo nueve puntos en forma consecutiva. Pandolfi (25 y +13 entre positivos y negativos), Terra (21/+15) y Sipaila (16/+13), los máximos anotadores. CONTUNDENTE. Las santacruceñas, con saldo 5-0. SANTACRUCEÑO. El remate de Pandolfi supera a Ponce. SUBCAMPEONES. El CeDeFyS de Puerto San Julián.

En el turno anterior, por el 3° puesto femenino, Martina López (7) y Camila Cruz (5) aprovecharon dos aces en línea de Maia Protti para revertir un 2-7 y encaminar el 25-16 inicial de Metalúrgico sobre el Sub 18 fueguino. No obstante, las juveniles Melisa Boechat (7) y Rocío Gaillard (4) tomaron el control tras el descanso, y dejaron en claro que no querían bajarse del podio.

En el tercero, el 7-1 de las dirigidas por David Ortiz sería un espejismo. Dos paradas de Boechat, y un total de cinco aces, le proporcionaron el 25-16 para las chicas que ahora tendrán dos meses extras de puesta a punto para los Binacionales.

Y en el último segmento, más allá de la superación de Cruz (ahí consiguió 7 de los 16 tantos, dos más que sumó López), Delfina Nahuelhual (3) y María Mancilla (2) colaboraron para el definitivo éxito de las orientadas por Rodrigo Gómez.

Segunda jornada TERCERAS. El Sub 18 fueguino, tras dos éxitos ante UOM.

En el primer duelo entre Tierra del Fuego y Metalúrgico, Sofía Fava (4), Nahuelhual (4) y Gaillard (4) se llevaron el protagonismo al principio, mientras que Mancilla (7) fue determinante en el segundo, mientras que las riograndenses (Cruz 11, López 8) desaprovecharon un 22-18 que las podría haber instalado en el tie break.

Santiago Reynoso (9), Carlos Maciel (5), Hernán Cepeda (4) y Nahuel Fernández (4) proyectaron el 27-25 de Uni sobre CeDeFyS, que dieron vuelta la historia a través de Pandolfi (9), Sánchez (5) y Lautaro Velozo (3), recuperándose de un 10-12 en el tercero con otros 4 positivos del campeón con Sonder e hijo del entrenador.

En el cotejo entre ambos seleccionados masculinos, Santa Cruz (Joaquín Salvador 5, Thiago Costich 4) sacó gran ventaja en el primero (25-14), y se recuperó de un 3-8 en el restante (Jeremías Mazo 6, Karim Cebeyra 4, Juan Sánchez 3), siendo Maximiliano Suárez (6) y el reserva Lautaro Gómez (4) los que más aportaron el dueño de casa. TERCEROS. El Sub 18 de Santa Cruz le ganó 3-0 a Uni.

Entretanto, López (13), Cruz (8) y Candela Blanco (6) serían las más efectivas en el 2-0 (25-21/25-10) de las de la UOM ante Academia TdF Vóley, donde se destacó Fernanda Gómez (6).

ACADEMIA 3 * 1 CEDEFYS

N°/Jugador Pt. +/- N°/Jugador Pt. +/-

4.Sebastián Ybars 2 0 10.Santino Huilcapán 3 -1

14.Jeremías Sipaila 16 +13 7.Tiziano Méndez 3 -2

2.Federico Ponce 4 +1 11.Matías Arbayzar 4 -1

11.Guillermo Molini 4 +3 12.Marcos Pietroboni 3 +2

5.Ezequiel Wenten 0 -2 9.Manuel Sánchez 11 +4

3.Pedro Terra 21 +15 4.Agustín Pandolfi 25 +13

E: Jeremías Sipaila 60 +35 E: Fernando Pandolfi 51 +11

Líberos: 12.Gabriel Barrios (Acad); 1.Lautaro Gómez (-1), 13.Uriel Alfonzo (-1) (CeD). También jugaron: 7.Ezequiel Vázquez (2/-1), 9.Nicolás Ybars (Acad); 2.Ignacio Tolaba (2/-1), 6.Lautaro Velozo, 8.Román Barría (CeD). No ingresaron: 5.Catriel Jindra, 14.Lautaro Asevedo (CeD). Parciales: 1° set: Academia 25-12 (5-0/10-1/15-3/20-7), en 20’. 2° set: Academia 25-20 (3-5/5-10/7-15/20-18), en 27’. 3° set: CeDeFyS 25-19 (5-2/10-4/15-7/20-9), en 24’. 4° set: Academia 25-13 (5-4/10-5/15-11/20-13), en 20’. Puntos: por errores del rival: Academia 34, CeDeFyS 22; totales: Academia 94, CeDeFyS 73. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): Academia 50 (18/4/22/6), CeDeFyS 45 (21/6/14/4). Duración: 1h45m. Arbitros: Elián Romero (1°)/Edgardo Zayas (2º). Gimnasio: Anexo Microestadio (17/08). Motivo: Campeonato Pentagonal (Libre masculino, final). Nota: Pt. (puntos), ± (positivos – negativos).

T.DEL FUEGO 3 * 1 METALURGICO

N°/Jugadora Pt. +/- N°/Jugadora Pt. +/-

14.Isabel Zerpa 1 -1 2.Ariana Galdames 4 -4

5.Juli.Dos Santos 0 0 10.Martina López 14 +6

12.Sofía Fava 1 -2 1.Maia Protti 2 -2

6.Melisa Boechat 16 +15 3.Romina Saldaña 1 -7

4.Rocío Gaillard 15 +9 9.Candela Blanco 6 -5

8.Lucía Redondo 2 0 6.Camila Cruz 16 +5

E: Gómez/Cepeda 49 +21 E: David Ortiz 44 -9

Líberos: 15.Lara Rodríguez (-4) (TdF); 14.Verónica Guevara (-2) (Metalúrgico). También jugaron: 3.Delfina Nahuelhual (5/+3), 7.Karen Silva (3/+2), 9.María Mancilla (6/-1) (TdF); 8.Florencia Osores (1/0) (Metalúrgico). No ingresó: Paula Ochoa (TdF). Parciales: 1° set: Metalúrgico 25-16 (2-5/10-8/15-10/20-11), en 21’. 2° set: TdF 25-11 (5-3/10-7/15-7/20-8), en 18’. 3° set: TdF 25-16 (1-5/4-10/15-13/20-14), en 22’. 4° set: TdF 25-20 (5-4/10-6/15-10/20-12), en 22’. Puntos: por errores del rival: TdF 42, Metalúrgico 28; totales: TdF 91, Metalúrgico 72. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): TdF 35 (5/13/12/5), Metalúrgico 37 (12/3/19/3). Duración: 1h34m. Arbitros: Daniela Medina (1°)/Jeremías Sipaila (2º). Gimnasio: Anexo Microestadio (17/08). Motivo: Campeonato Pentagonal (Libre femenino, 3° puesto). Nota: Pt. (puntos), ± (positivos – negativos).

T.DEL FUEGO 2 * 0 METALURGICO

N°/Jugadora Pt. +/- N°/Jugadora Pt. +/-

14.Isabel Zerpa 2 +2 2.Ariana Galdames 0 -2

9.María Mancilla 9 +5 10.Martina López 8 +6

12.Sofía Fava 6 +4 1.Maia Protti 3 0

6.Melisa Boechat 4 +3 8.Florencia Osores 0 -1

4.Rocío Gaillard 5 -1 9.Candela Blanco 2 -3

3.Delfina Nahuelhual 6 0 6.Camila Cruz 11 +3

E: Gómez/Cepeda 32 +9 E: Nah.Fernández 25 0

Líberos: 15.Lara Rodríguez (-4) (TdF); 14.Verónica Guevara (-4), 15.Jazmín Ortiz (Metalúrgico). También jugó: 3.Romina Saldaña (1/+1) (Metalúrgico). No ingresaron: 5.Julieta Dos Santos, 7.Karen Silva, 8.Lucía Redondo, 12.Paula Ochoa (TdF). Parciales: 1° set: TdF 25-21 (2-5/7-10/15-13/20-18), en 21’. 2° set: TdF 25-23 (3-5/8-10/12-15/15-20/21-23), en 26’. Puntos: por errores del rival: TdF 18, Metalúrgico 18; totales: TdF 50, Metalúrgico 44. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): TdF 23 (8/6/9/0), Metalúrgico 19 (5/2/12/0). Duración: 1h13m. Arbitros: Daniela Medina (1°)/José Aramayo (2º). Gimnasio: Anexo Microestadio (16/08). Motivo: Campeonato Pentagonal (Libre femenino, 4° partido). Nota: Pt. (puntos), ± (positivos – negativos).

PENTAGONAL MASCULINO

D Partido Resultado

V15 S.Cruz-CeDeFyS 1-2 (25-22/23-25/12-15)

V15 T.Fuego-Academia 1-2 (19-25/17-25)

S16 Univer.-T.Fuego 2-0 (25-20/27-25)

S16 Academia-S.Cruz 2-0 (25-16/25-14)

S16 CeDeFyS-Univer. 2-1 (25-27/25-20/15-13)

S16 Santa Cruz-T.Fuego 2-0 (25-14/25-19)

S16 T.Fuego-CeDeFyS 0-2 (24-26/26-28)

S16 S.Cruz-Universit. 1-2

S16 Academia-Universit. 2-0

S16 Academia-CeDeFyS 1-2

D17 Uni (3°)-S.Cruz (4°) 0-3 (18-25/23-25/19-25)

D17 Acade. (1°)-CeD (2°) 3-1 (25-12/25-23/

19-25/25-13)

POSICIONES FINALES

P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef.

1.Academia TdF 13 5 4 1 10 3 3,333

2.CeDeFyS (SJ) 9 5 4 1 9 6 1,500

3.Santa Cruz 8 5 2 3 7 6 1,167

4.Universitario 6 5 2 3 5 8 0,625

5.T.del Fuego 0 4 0 4 0 8 Mín.

PENTAGONAL FEMENINO

D Partido Resultado

V15 S.Cruz-Metal. 2-0

V15 T.Fuego-Universit. 1-2

S16 Academia-Univer. 0-2

S16 Metal.-T.Fuego 0-2 (21-25/23-25)

S16 S.Cruz-Academia 2-0 (25-11/25-12)

S16 Universit.-Metal 1-2 (25-21/20-25/3-15)

S16 Metal.-Academia 2-0 (25-21/25-10)

S16 T.Fuego-S.Cruz 0-2

S16 Academia-T.Fuego 0-2

S16 Univer.-S.Cruz 1-2

D17 T.Fuego-Metal. 3-1 (16-25/25-11

25-16/25-20)

D17 S.Cruz-Universit. 3-0 (25-21/25-12/25-13)

POSICIONES FINALES

P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef.

1.Santa Cruz 14 5 5 0 11 1 11,000

2.Universitario 7 5 2 3 6 8 0,750

3.T.del Fuego 10 5 3 2 8 5 1,600

4.Metalúrgico 5 5 2 3 5 8 0,625

5.Aacademia TdF 0 4 0 4 0 8 0,000

CEDEFYS 2 * 1 UNIVERSITARIO

N°/Jugador Pt. +/- N°/Jugador Pt. +/-

10.Santino Huilcapán 1 -1 6.Leandro Noriega 1 0

2.Ignacio Tolaba 2 +1 12.Santiago Reynoso 12 +5

12.Marcos Pietroboni 2 0 1.Nahuel Fernández 5 +1

14.Lautaro Asevedo 1 +1 8.Argamonte 0 -3

7.Tiziano Méndez 5 +4 10.Carlos Maciel 9 +8

8.Román Barría 3 +2 9.Hernán Cepeda 4 +1

E: Fernando Pandolfi 39 +22 E: Hernán Cepeda 42 +13

Líberos: 1.Lautaro Gómez, 13.Uriel Alfonzo (CeDeFyS); 13.José Aramayo, 14.Gonzalo Aguirre (Uni). También jugaron: 4.Agustín Pandolfi (13/+10), 5.Catriel Jindra, 6.Lautaro Velozo (4/0), 9.Manuel Sánchez (7/+6), 11.Matías Arbayzar (1/-1) (CeDeFyS); 3.Alan Vega (0/-2), 4.Facundo Concha (6/+3), 11.Maximiliano Rosso (3/+2), 16.Matías Rosso (2-2) (Uni). Parciales: 1° set: Uni 27-25 (5-2/10-7/15-12/20-15/23-18), en 24’. 2° set: CeDeFyS 25-20 (5-0/10-2/15-8/20-14), en 22’. 3° set: CeDeFyS 15-13 (4-2/8-4/10-12), en 17’. Puntos: por errores del rival: CeDeFyS 26, Uni 18; totales: CeDeFyS 65, Uni 60. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): CeDeFyS 36 (16/3/16/1), Uni 37 (10/7/19/1). Duración: 0h51m. Arbitros: Ezequiel Vázquez (1°)/Edgardo Zayas (2º). Gimnasio: Anexo Microestadio (16/08). Motivo: Campeonato Pentagonal (Libre masculino, 5° partido). Nota: Pt. (puntos), ± (positivos – negativos).

SANTA CRUZ 2 * 0 T.DEL FUEGO

N°/Jugador Pt. +/- N°/Jugador Pt. +/-

8.Tobías Ullúa 2 +2 7.Gael Terrado 1 0

6.Joaquín Salvador 5 +4 4.Simón Rocamora 2 -5

5.Facundo Maure 3 0 6.Kimey Buera 2 +1

10.Jeremías Mazo 8 +6 14.Santiago Troncoso 3 +2

7.Thiago Costich 4 +1 11.Lautaro Feldmann 1 -3

4.Luciano Haro 2 +1 8.Maximiliano Suárez 6 +3

E: Darío Navarro 33 +18 E: Romero/Sipaila 22 +1

Líberos: 11.Santiago Arregui (SC); 2.Sebastián Arrizaga, 3.Ignacio Gutiérrez (TdF). También jugaron: 1.Luciano Muñoz (2/+1), 2Juan Fuentes (0/-1), 3.Karim Cebeyra (4/+3), 9.Juan Sánchez (3/-2) (SC); 9.Tomás Soria, 12.Mateo Cabana (3/+3), 13.Benjamín Barrios, 15.Lautaro Gómez (3/+2) (TdF). No ingresaron: 5.Mariano Torres, 10.Benjamín Godoy (TdF). Parciales: 1° set: Santa Cruz 25-14 (5-4/10-6/15-9/20-11), en 21’. 2° set: Santa Cruz 25-19 (3-5/5-10/15-12/20-16), en 23’. Puntos: por errores del rival: Santa Cruz 17, TdF 11; totales: Santa Cruz 50, TdF 33. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): Santa Cruz 30 (10/7/12/1), TdF 18 (2/6/10/0). Duración: 0h48m. Arbitros: Elián Romero (1°)/Edgardo Zayas (2º). Gimnasio: Anexo Microestadio (16/08). Motivo: Campeonato Pentagonal (Libre masculino, 6° partido). Nota: Pt. (puntos), ± (positivos – negativos).

METALURGICO 2 * 0 ACADEMIA TDF

N°/Jugadora Pt. +/- N°/Jugadora Pt. +/-

2.Ariana Galdames 4 +2 8.Irina Solís 1 +1

10.Martina López 13 +11 6.Milagros Escobar 1 0

1.Maia Protti 0 -1 1.Maite Loose 1 0

8.Florencia Osores 1 -1 14.Isabela Leiva 1 0

9.Candela Blanco 6 +1 5.Jazmín Bronzuoli 3 +1

6.Camila Cruz 8 +2 2.Fernanda Gómez 6 +4

E: Gómez/Cepeda 32 +9 E: Nah.Fernández 25 0

Líberos: 14.Verónica Guevara (-3) (Metalúrgico); 3.Romina Carabajal (-5), 13.Agustina Froschauer (Academia). También jugaron: 3.Romina Saldaña (4/+2) (Metalúrgico); 4.Alma Báez (2/+2), 7.Vanesa Pérez (0/-2), 12.Brenda González (Academia). Parciales: 1° set: Metalúrgico 25-21 (5-2/10-5/15-9/20-11), en 22’. 2° set: Metalúrgico 25-10 (5-3/10-5/15-5/20-7/), en 15’. Puntos: por errores del rival: Metalúrgico 14, Academia 15; totales: Metalúrgico 50, Academia 31. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): Metalúrgico 28 (7/4/12/5), Academia 9 (0/0/9/0). Duración: 0h41m. Arbitros: Hernán Cepeda (1°)/Daniela Medina (2º). Gimnasio: Anexo Microestadio (16/08). Motivo: Campeonato Pentagonal (Libre femenino, 7° partido). Nota: Pt. (puntos), ± (positivos – negativos).