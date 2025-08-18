Academia TdF y Santa Cruz, los campeones del Pentagonal

El local Academia TdF Vóley, en masculino; y el Seleccionado Sub 18 de Santa Cruz, en femenino; se adjudicaron el primer puesto del Pentagonal de Voleibol jugado entre el viernes 15 y ayer, en el Anexo del Microestadio Provincial, con la organización de la Secretaría de Deportes de la provincia, y el acompañamiento de Universitario y la mencionada Academia.
RIO GRANDE.- En la final de varones, los riograndenses vencieron por 3-1 (25-12/25-23/19-25/25-13) al Centro Deportivo Fitness y Servicios (CdDeFyS), de Puerto San Julián, tomándose revancha del 1-2 del cierre de la jornada sabatina. Simultáneamente se disputó el encuentro decisivo entre las mujeres, con un claro 3-0 (25-21/25-12/25-13) de las santacruceñas sobre Universitario, que anteayer lograba la clasificación al sacarle el único set del certamen a las futuras campeonas.
El domingo
Con un Pedro Terra enchufadísimo (10 puntos en el set), Academia se escapó fácilmente por 11-1, mientras que del otro lado le respondió Manuel Sánchez (3). El opuesto Agustín Pandolfi (10) calentó el brazo, y con un bloqueo suyo y otro de Ignacio Tolaba, la visita se adelantó 16-9 en el segundo. Darío Verón (6) y Jeremías Sipaila (5) encabezaron la ofensiva del granate, Guillermo Molini metió dos bloqueos, y llegó la igualdad en 17. Pandolfi resistió los embates, y de un error se dio el 25-23.
Sánchez (4) y Tiziano Méndez (3) secundaron a Pandolfi (7) en el siguiente capítulo, donde CeDeFyS sacó la máxima diferencia (22-9). Terra (7) volvió al rectángulo, y Sipaila (5) lo acompañó para achicar la brecha (19-25). En el cuarto, los de San Julián partieron en ganancia (4-2), quedaron abajo (5-10), se acercaron con una ace del armador Santino Huilcapán (10-11), y se desmoronaron tras el 13-16, cediendo nueve puntos en forma consecutiva. Pandolfi (25 y +13 entre positivos y negativos), Terra (21/+15) y Sipaila (16/+13), los máximos anotadores.
En el turno anterior, por el 3° puesto femenino, Martina López (7) y Camila Cruz (5) aprovecharon dos aces en línea de Maia Protti para revertir un 2-7 y encaminar el 25-16 inicial de Metalúrgico sobre el Sub 18 fueguino. No obstante, las juveniles Melisa Boechat (7) y Rocío Gaillard (4) tomaron el control tras el descanso, y dejaron en claro que no querían bajarse del podio.
En el tercero, el 7-1 de las dirigidas por David Ortiz sería un espejismo. Dos paradas de Boechat, y un total de cinco aces, le proporcionaron el 25-16 para las chicas que ahora tendrán dos meses extras de puesta a punto para los Binacionales.
Y en el último segmento, más allá de la superación de Cruz (ahí consiguió 7 de los 16 tantos, dos más que sumó López), Delfina Nahuelhual (3) y María Mancilla (2) colaboraron para el definitivo éxito de las orientadas por Rodrigo Gómez.
Segunda jornada
En el primer duelo entre Tierra del Fuego y Metalúrgico, Sofía Fava (4), Nahuelhual (4) y Gaillard (4) se llevaron el protagonismo al principio, mientras que Mancilla (7) fue determinante en el segundo, mientras que las riograndenses (Cruz 11, López 8) desaprovecharon un 22-18 que las podría haber instalado en el tie break.
Santiago Reynoso (9), Carlos Maciel (5), Hernán Cepeda (4) y Nahuel Fernández (4) proyectaron el 27-25 de Uni sobre CeDeFyS, que dieron vuelta la historia a través de Pandolfi (9), Sánchez (5) y Lautaro Velozo (3), recuperándose de un 10-12 en el tercero con otros 4 positivos del campeón con Sonder e hijo del entrenador.
En el cotejo entre ambos seleccionados masculinos, Santa Cruz (Joaquín Salvador 5, Thiago Costich 4) sacó gran ventaja en el primero (25-14), y se recuperó de un 3-8 en el restante (Jeremías Mazo 6, Karim Cebeyra 4, Juan Sánchez 3), siendo Maximiliano Suárez (6) y el reserva Lautaro Gómez (4) los que más aportaron el dueño de casa.
Entretanto, López (13), Cruz (8) y Candela Blanco (6) serían las más efectivas en el 2-0 (25-21/25-10) de las de la UOM ante Academia TdF Vóley, donde se destacó Fernanda Gómez (6).
ACADEMIA 3 * 1 CEDEFYS
N°/Jugador Pt. +/- N°/Jugador Pt. +/-
4.Sebastián Ybars 2 0 10.Santino Huilcapán 3 -1
14.Jeremías Sipaila 16 +13 7.Tiziano Méndez 3 -2
2.Federico Ponce 4 +1 11.Matías Arbayzar 4 -1
11.Guillermo Molini 4 +3 12.Marcos Pietroboni 3 +2
5.Ezequiel Wenten 0 -2 9.Manuel Sánchez 11 +4
3.Pedro Terra 21 +15 4.Agustín Pandolfi 25 +13
E: Jeremías Sipaila 60 +35 E: Fernando Pandolfi 51 +11
Líberos: 12.Gabriel Barrios (Acad); 1.Lautaro Gómez (-1), 13.Uriel Alfonzo (-1) (CeD). También jugaron: 7.Ezequiel Vázquez (2/-1), 9.Nicolás Ybars (Acad); 2.Ignacio Tolaba (2/-1), 6.Lautaro Velozo, 8.Román Barría (CeD). No ingresaron: 5.Catriel Jindra, 14.Lautaro Asevedo (CeD). Parciales: 1° set: Academia 25-12 (5-0/10-1/15-3/20-7), en 20’. 2° set: Academia 25-20 (3-5/5-10/7-15/20-18), en 27’. 3° set: CeDeFyS 25-19 (5-2/10-4/15-7/20-9), en 24’. 4° set: Academia 25-13 (5-4/10-5/15-11/20-13), en 20’. Puntos: por errores del rival: Academia 34, CeDeFyS 22; totales: Academia 94, CeDeFyS 73. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): Academia 50 (18/4/22/6), CeDeFyS 45 (21/6/14/4). Duración: 1h45m. Arbitros: Elián Romero (1°)/Edgardo Zayas (2º). Gimnasio: Anexo Microestadio (17/08). Motivo: Campeonato Pentagonal (Libre masculino, final). Nota: Pt. (puntos), ± (positivos – negativos).
T.DEL FUEGO 3 * 1 METALURGICO
N°/Jugadora Pt. +/- N°/Jugadora Pt. +/-
14.Isabel Zerpa 1 -1 2.Ariana Galdames 4 -4
5.Juli.Dos Santos 0 0 10.Martina López 14 +6
12.Sofía Fava 1 -2 1.Maia Protti 2 -2
6.Melisa Boechat 16 +15 3.Romina Saldaña 1 -7
4.Rocío Gaillard 15 +9 9.Candela Blanco 6 -5
8.Lucía Redondo 2 0 6.Camila Cruz 16 +5
E: Gómez/Cepeda 49 +21 E: David Ortiz 44 -9
Líberos: 15.Lara Rodríguez (-4) (TdF); 14.Verónica Guevara (-2) (Metalúrgico). También jugaron: 3.Delfina Nahuelhual (5/+3), 7.Karen Silva (3/+2), 9.María Mancilla (6/-1) (TdF); 8.Florencia Osores (1/0) (Metalúrgico). No ingresó: Paula Ochoa (TdF). Parciales: 1° set: Metalúrgico 25-16 (2-5/10-8/15-10/20-11), en 21’. 2° set: TdF 25-11 (5-3/10-7/15-7/20-8), en 18’. 3° set: TdF 25-16 (1-5/4-10/15-13/20-14), en 22’. 4° set: TdF 25-20 (5-4/10-6/15-10/20-12), en 22’. Puntos: por errores del rival: TdF 42, Metalúrgico 28; totales: TdF 91, Metalúrgico 72. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): TdF 35 (5/13/12/5), Metalúrgico 37 (12/3/19/3). Duración: 1h34m. Arbitros: Daniela Medina (1°)/Jeremías Sipaila (2º). Gimnasio: Anexo Microestadio (17/08). Motivo: Campeonato Pentagonal (Libre femenino, 3° puesto). Nota: Pt. (puntos), ± (positivos – negativos).
T.DEL FUEGO 2 * 0 METALURGICO
N°/Jugadora Pt. +/- N°/Jugadora Pt. +/-
14.Isabel Zerpa 2 +2 2.Ariana Galdames 0 -2
9.María Mancilla 9 +5 10.Martina López 8 +6
12.Sofía Fava 6 +4 1.Maia Protti 3 0
6.Melisa Boechat 4 +3 8.Florencia Osores 0 -1
4.Rocío Gaillard 5 -1 9.Candela Blanco 2 -3
3.Delfina Nahuelhual 6 0 6.Camila Cruz 11 +3
E: Gómez/Cepeda 32 +9 E: Nah.Fernández 25 0
Líberos: 15.Lara Rodríguez (-4) (TdF); 14.Verónica Guevara (-4), 15.Jazmín Ortiz (Metalúrgico). También jugó: 3.Romina Saldaña (1/+1) (Metalúrgico). No ingresaron: 5.Julieta Dos Santos, 7.Karen Silva, 8.Lucía Redondo, 12.Paula Ochoa (TdF). Parciales: 1° set: TdF 25-21 (2-5/7-10/15-13/20-18), en 21’. 2° set: TdF 25-23 (3-5/8-10/12-15/15-20/21-23), en 26’. Puntos: por errores del rival: TdF 18, Metalúrgico 18; totales: TdF 50, Metalúrgico 44. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): TdF 23 (8/6/9/0), Metalúrgico 19 (5/2/12/0). Duración: 1h13m. Arbitros: Daniela Medina (1°)/José Aramayo (2º). Gimnasio: Anexo Microestadio (16/08). Motivo: Campeonato Pentagonal (Libre femenino, 4° partido). Nota: Pt. (puntos), ± (positivos – negativos).
PENTAGONAL MASCULINO
D Partido Resultado
V15 S.Cruz-CeDeFyS 1-2 (25-22/23-25/12-15)
V15 T.Fuego-Academia 1-2 (19-25/17-25)
S16 Univer.-T.Fuego 2-0 (25-20/27-25)
S16 Academia-S.Cruz 2-0 (25-16/25-14)
S16 CeDeFyS-Univer. 2-1 (25-27/25-20/15-13)
S16 Santa Cruz-T.Fuego 2-0 (25-14/25-19)
S16 T.Fuego-CeDeFyS 0-2 (24-26/26-28)
S16 S.Cruz-Universit. 1-2
S16 Academia-Universit. 2-0
S16 Academia-CeDeFyS 1-2
D17 Uni (3°)-S.Cruz (4°) 0-3 (18-25/23-25/19-25)
D17 Acade. (1°)-CeD (2°) 3-1 (25-12/25-23/
19-25/25-13)
POSICIONES FINALES
P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef.
1.Academia TdF 13 5 4 1 10 3 3,333
2.CeDeFyS (SJ) 9 5 4 1 9 6 1,500
3.Santa Cruz 8 5 2 3 7 6 1,167
4.Universitario 6 5 2 3 5 8 0,625
5.T.del Fuego 0 4 0 4 0 8 Mín.
PENTAGONAL FEMENINO
D Partido Resultado
V15 S.Cruz-Metal. 2-0
V15 T.Fuego-Universit. 1-2
S16 Academia-Univer. 0-2
S16 Metal.-T.Fuego 0-2 (21-25/23-25)
S16 S.Cruz-Academia 2-0 (25-11/25-12)
S16 Universit.-Metal 1-2 (25-21/20-25/3-15)
S16 Metal.-Academia 2-0 (25-21/25-10)
S16 T.Fuego-S.Cruz 0-2
S16 Academia-T.Fuego 0-2
S16 Univer.-S.Cruz 1-2
D17 T.Fuego-Metal. 3-1 (16-25/25-11
25-16/25-20)
D17 S.Cruz-Universit. 3-0 (25-21/25-12/25-13)
POSICIONES FINALES
P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef.
1.Santa Cruz 14 5 5 0 11 1 11,000
2.Universitario 7 5 2 3 6 8 0,750
3.T.del Fuego 10 5 3 2 8 5 1,600
4.Metalúrgico 5 5 2 3 5 8 0,625
5.Aacademia TdF 0 4 0 4 0 8 0,000
CEDEFYS 2 * 1 UNIVERSITARIO
N°/Jugador Pt. +/- N°/Jugador Pt. +/-
10.Santino Huilcapán 1 -1 6.Leandro Noriega 1 0
2.Ignacio Tolaba 2 +1 12.Santiago Reynoso 12 +5
12.Marcos Pietroboni 2 0 1.Nahuel Fernández 5 +1
14.Lautaro Asevedo 1 +1 8.Argamonte 0 -3
7.Tiziano Méndez 5 +4 10.Carlos Maciel 9 +8
8.Román Barría 3 +2 9.Hernán Cepeda 4 +1
E: Fernando Pandolfi 39 +22 E: Hernán Cepeda 42 +13
Líberos: 1.Lautaro Gómez, 13.Uriel Alfonzo (CeDeFyS); 13.José Aramayo, 14.Gonzalo Aguirre (Uni). También jugaron: 4.Agustín Pandolfi (13/+10), 5.Catriel Jindra, 6.Lautaro Velozo (4/0), 9.Manuel Sánchez (7/+6), 11.Matías Arbayzar (1/-1) (CeDeFyS); 3.Alan Vega (0/-2), 4.Facundo Concha (6/+3), 11.Maximiliano Rosso (3/+2), 16.Matías Rosso (2-2) (Uni). Parciales: 1° set: Uni 27-25 (5-2/10-7/15-12/20-15/23-18), en 24’. 2° set: CeDeFyS 25-20 (5-0/10-2/15-8/20-14), en 22’. 3° set: CeDeFyS 15-13 (4-2/8-4/10-12), en 17’. Puntos: por errores del rival: CeDeFyS 26, Uni 18; totales: CeDeFyS 65, Uni 60. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): CeDeFyS 36 (16/3/16/1), Uni 37 (10/7/19/1). Duración: 0h51m. Arbitros: Ezequiel Vázquez (1°)/Edgardo Zayas (2º). Gimnasio: Anexo Microestadio (16/08). Motivo: Campeonato Pentagonal (Libre masculino, 5° partido). Nota: Pt. (puntos), ± (positivos – negativos).
SANTA CRUZ 2 * 0 T.DEL FUEGO
N°/Jugador Pt. +/- N°/Jugador Pt. +/-
8.Tobías Ullúa 2 +2 7.Gael Terrado 1 0
6.Joaquín Salvador 5 +4 4.Simón Rocamora 2 -5
5.Facundo Maure 3 0 6.Kimey Buera 2 +1
10.Jeremías Mazo 8 +6 14.Santiago Troncoso 3 +2
7.Thiago Costich 4 +1 11.Lautaro Feldmann 1 -3
4.Luciano Haro 2 +1 8.Maximiliano Suárez 6 +3
E: Darío Navarro 33 +18 E: Romero/Sipaila 22 +1
Líberos: 11.Santiago Arregui (SC); 2.Sebastián Arrizaga, 3.Ignacio Gutiérrez (TdF). También jugaron: 1.Luciano Muñoz (2/+1), 2Juan Fuentes (0/-1), 3.Karim Cebeyra (4/+3), 9.Juan Sánchez (3/-2) (SC); 9.Tomás Soria, 12.Mateo Cabana (3/+3), 13.Benjamín Barrios, 15.Lautaro Gómez (3/+2) (TdF). No ingresaron: 5.Mariano Torres, 10.Benjamín Godoy (TdF). Parciales: 1° set: Santa Cruz 25-14 (5-4/10-6/15-9/20-11), en 21’. 2° set: Santa Cruz 25-19 (3-5/5-10/15-12/20-16), en 23’. Puntos: por errores del rival: Santa Cruz 17, TdF 11; totales: Santa Cruz 50, TdF 33. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): Santa Cruz 30 (10/7/12/1), TdF 18 (2/6/10/0). Duración: 0h48m. Arbitros: Elián Romero (1°)/Edgardo Zayas (2º). Gimnasio: Anexo Microestadio (16/08). Motivo: Campeonato Pentagonal (Libre masculino, 6° partido). Nota: Pt. (puntos), ± (positivos – negativos).
METALURGICO 2 * 0 ACADEMIA TDF
N°/Jugadora Pt. +/- N°/Jugadora Pt. +/-
2.Ariana Galdames 4 +2 8.Irina Solís 1 +1
10.Martina López 13 +11 6.Milagros Escobar 1 0
1.Maia Protti 0 -1 1.Maite Loose 1 0
8.Florencia Osores 1 -1 14.Isabela Leiva 1 0
9.Candela Blanco 6 +1 5.Jazmín Bronzuoli 3 +1
6.Camila Cruz 8 +2 2.Fernanda Gómez 6 +4
E: Gómez/Cepeda 32 +9 E: Nah.Fernández 25 0
Líberos: 14.Verónica Guevara (-3) (Metalúrgico); 3.Romina Carabajal (-5), 13.Agustina Froschauer (Academia). También jugaron: 3.Romina Saldaña (4/+2) (Metalúrgico); 4.Alma Báez (2/+2), 7.Vanesa Pérez (0/-2), 12.Brenda González (Academia). Parciales: 1° set: Metalúrgico 25-21 (5-2/10-5/15-9/20-11), en 22’. 2° set: Metalúrgico 25-10 (5-3/10-5/15-5/20-7/), en 15’. Puntos: por errores del rival: Metalúrgico 14, Academia 15; totales: Metalúrgico 50, Academia 31. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): Metalúrgico 28 (7/4/12/5), Academia 9 (0/0/9/0). Duración: 0h41m. Arbitros: Hernán Cepeda (1°)/Daniela Medina (2º). Gimnasio: Anexo Microestadio (16/08). Motivo: Campeonato Pentagonal (Libre femenino, 7° partido). Nota: Pt. (puntos), ± (positivos – negativos).