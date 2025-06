Academia TDF Vóley le ganó 3-2 la final a Ciudad “A”

Academia TDF Vóley de esta ciudad se quedó anteanoche con la Copa Oshovia, al imponerse en la final a Ciudad de Buenos Aires “A” (Sub 21), por 3-2, con parciales de 16-25, 25-15, 24-26, 25-20 y 15-10, al cabo de 2 horas y 21 minutos de juego.

RIO GRANDE.- El certamen fue organizado por la Federación de Voleibol Fueguino (FVF), con el auspicio de la Secretaría de Deportes de la provincia, y se disputó en la Casa del Deporte de Ushuaia, entre el viernes 13 y el lunes 16. Esta segunda edición reunió a 8 elencos, los cuales tras la etapa clasificatoria se midieron en cruces directos (cuartos de final, semifinales y la definición de los puestos).

La final

El encuentro decisivo fue televisado desde las 20:00 por la TV Pública Fueguina (emisión que seguimos para concretar esta nota), con el relato de Esteban Parovel, y los comentarios del profesor Rodrigo Gómez y Martín Pérez. A la estadística le faltan unos pocos puntos del set inicial, tras un corte después del 21-7 para la visita.

En las semifinales del domingo, los riograndenses dejaron en el camino a Fénix, de Río Gallegos (subcampeón un año atrás), mientras que Ciudad “A” (vencedor en 2024) derrotó en tie break a otro conjunto de la Federación Metropolitana, Bella Vista (de San Miguel, en el NO del Gran Buenos Aires).

El punta uruguayo Franco Delfino, del subcampeón, fue el máximo anotador del partido, con 17 puntos (y +8 entre positivos y negativos), uno más que su compañero, el opuesto Matías Polimeni (+4). No obstante, el más eficaz de la visita fue el punta Thiago Benítez, con 13 y +8.

El central Ignacio Pérez (18 y +13) encabezó la ofensiva entre los fueguinos, por delante del opuesto Jeremías Sipaila (15 y +5).

Desnivel

Hubo mucha diferencia en los dos primeros sets. A Academia le costó entrar en juego, cometió muchos errores, quedó 0-4 y levantó con un bloqueo y un ace de Darío Verón (5-7), pero en un par de rotaciones se vieron en desventaja por 21-7, merced a un par de toques del armador fueguino Máximo Guardamagna, y un par de bloqueos consecutivos. Tanto Delfino como Polimeni convirtieron 4 veces, y Benítez anotó el definitivo 25-16, por 4. SUBCAMPEONES. El plantel de Ciudad de Buenos Aires “A” (Sub 21): Benítez, con la copa.

El regreso al rectángulo mostró a los fueguinos con otra actitud: Sipaila (que en el primer chico sumó apenas 1 punto) ahora metió tres seguidos, y con el turno de saque de Federico Ponce (tras el 3-3) consiguieron un parcial de 9-0, condimentado con 4 bloqueos. Los porteños no se pudieron recuperar, siendo prácticamente el mejor y el peor momento de cada sexteto, con Darío Verón anotando por todas las vías (7 puntos hasta entonces).

El más parejo

Esa valoración le correspondió al tercer set, que se abrió con una tapa del armador Sebastián Ybars sobre el recién ingresado central Simón Berembaun. Ciudad “A” se recuperó, igualó en 5 y se adelantó 11-7, con dos bloqueos del central Dante Laudari.

Pese a las defensas del líbero Santiago Calderón y Sipaila, Benítez logró el 15-13. Sin embargo, Ponce establecería el 18-18, con un toque por 3, y sumaría por partida doble para el 22-20. Academia desperdició el primer set ball (24-23), Polimeni facturó dos veces por el opuesto (media docena de puntos para él y Franco), Guardamagna le paró el carro a Ezequiel Vázquez, y Benítez volvió a cerrar otro capítulo (26-24, en 31’).

Una parada de Laudari (que la repetiría en el 15-13, sobre Pérez) y el posterior ace del lungo Barembaum le dio el 5-2 a los de Núñez, que incurrieron en varios yerros hasta quedar 8-10. Los albicelestes volvieron pasar al frente en el 13-12, y se mantuvieron en la delantera hasta el 18-17. Pedro Terra ya había dejado atrás un muy mal comienzo, y luego de concretar el 18 iguales marcó el 21-18, con un ace. Más adelante sobrevino un 3-0 para los suyos, y el remate de Pérez que alargó la final. TERCEROS. La delegación del Club Bella Vista, de San Miguel, luego del 3-0 sobre Fénix.

El tie break

Dos bloqueos de Pérez y Sipaila significaron el 4-2 para los riograndenses, y el cambio de cancha se produjo en 8-4. Tres veces Ciudad “A” se puso a dos puntos (la última en 9-11), con Polimeni como abanderado. Un par de remates de Terra por el opuesto, otro de Pérez y un bloqueo del central sobre Enzo Vergara ampliaron la brecha, y una diagonal de Delfino que se fue por el costado determinaron el definitivo 15-10.

Las posiciones

Bella Vista completó el podio (3-0 vs. Fénix); por el mismo resultado, Ciudad “B” (Sub 18) derrotó por el 5° puesto al Sub 18 fueguino, que se prepara para los Juegos de la Araucanía a jugarse en octubre, en nuestra provincia. Y Universitario de Río Grande se ubicó 7°, luego de que el local Imago avisó que no se presentaría a definir ese lugar.

La primera edición

En julio de 2024, Ciudad de Buenos Aires ganó sus 5 partidos de la etapa clasificatoria 15 puntos (sets: 15-4), en semifinales venció por 3-1 a Amistad (4°), mientras que en la otra llave Fénix (2°) derrotaba a Imago “B” (3°), en sets corridos. Por el 3° puesto, en un duelo entre ushuaienses, Amistad superó en tie break a Imago “B”. Y en la final, Ciudad liquidó a Fénix, con parciales de 25-23, 25-21 y 25-21. Universitario de Río Grande (5°) y Mutual Policía (6°) completaron las posiciones.

ACADEMIA TDF VOLEY 3 * 2 CIUDAD “A”

N°/Academia Ataque (%) S B T ± S1 S2 S3 S4 S5

4.Sebastián Ybars 0/0 (0) 0 2 2 -1 0 0 1 1 0

14.Jeremías Sipaila (c) 13/48 (27) 0 2 15 +5 1 5 2 4 3

11.Ignacio Pérez 13/27 (48) 0 5 18 +13 2 5 4 2 5

2.Federico Ponce 8/11 (73) 1 0 9 +5 0 3 4 2 0

3.Pedro Terra 9/35 (26) 1 0 10 -1 1 1 2 3 3

9.Darío Verón 8/25 (32) 2 2 12 +4 3 4 1 3 1

5.Ezequel Vázquez 1/3 (33) 0 0 1 -1 0 0 1 0 0

E: Jeremías Sipaila 52/161 (32) 4 11 67 +22 7 18 15 15 12

N°/Ciudad “A” Ataque (%) S B T ± S1 S2 S3 S4 S5

7.Máximo Guardamagna 2/3 (66) 0 1 3 -1 2 0 1 0 0

8.Matías Polimeni 16/53 (30) 0 0 16 +4 4 1 6 2 3

17.Dante Laudari 8/19 (42) 0 5 13 +4 0 3 4 4 2

11.Santino Touzet 0/1 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.Franco Delfino 16/42 (38) 0 1 17 +8 4 3 6 3 1

23.Thiago Benítez (c) 10/30 (339 1 2 13 +8 3 3 4 1 2

6.Simón Berembaum 1/4 (25) 1 1 3 +2 0 0 1 1 1

12.Enzo Vergara 0/2 (0) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0

E: Gustavo Passano 53/154 (34) 2 10 65 +22 13 10 22 11 9

Líberos: 10.Santiago Calderón (-2), 6.Gabriel Barrios (NI) (Academia); 9.Mateo Topa (-2), 2.Facundo Unamuno (Ciudad “A”). No ingresaron: 13.Ezequiel Wenten, 15.Guillermo Molini, 16.Ignacio Gutiérrez (Academia); 22.Luigi Dodi (Ciudad “A”). Parciales: 1° set: Ciudad “A” 25-16 (5-1/10-5/15-6/20-7), en 22’. 2° set: Academia 25-15 (5-3/10-3/15-7/20-11), en 23’. 3° set: Ciudad “A” 26-24 (3-5/10-6/15-13/18-20/23-24), en 31’. 4° set: Academia 25-20 (2-5/10-8/13-15/20-18), en 27’. 5° set: Academia 15-10 (4-2/8-4/12-9), en 16’. Puntos: por errores del rival: Academia 38, Ciudad “A” 31; total: Academia 105, Ciudad “A” 96. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): Academia 52 (16/22/14/0), Ciudad “A” 53 (18/14/19/2). Duración: 2h21m. Arbitros: Gustavo Salazar (1º)/Cristian Bejerano (2º). Gimnasio: Casa del Deporte, Ushuaia (16/06). Motivo: 2° Copa Oshovia (Mayores masculino, final). Nota: Ataques (porcentaje), S (saque), B (bloqueo), T (total), ± (positivos – negativos) y S1/2/3/4/5 (puntos por set).