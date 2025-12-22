Academia TdF Vóley es el campeón en Sub 18 femenino

Academia TdF Vóley se quedó con el último título en disputa del Campeonato Clausura de la Asociación de Vóley Río Grand, al imponerse por 3-1 a Casa del Deporte, en la final de Sub 18 femenino, con parciales de 25-19, 25-20, 20-25 y 25-16, tras 1 hora y 48 minutos, en un encuentro –con muchos errores- disputado en el gimnasio municipal Juan Manuel de Rosas.

RIO GRANDE.- La central Isabella Leiva, con 14 puntos (+5 entre positivos y negativos) fue la máxima anotadora del cotejo que cerró la extensa programación de dicha entidad a lo largo del presente año. La escoltó la punta receptora María Mancilla, con 13 (+1); la central Karen Silva (+6) y la opuesto Maite Loose (-4), ambas con 9 tantos. CASA DEL DEPORTE. Laura Grisolía (E), Ludmila Maidana, Luz Ibarra, Angelina Vargas y Luciana Salazar; Valentina Del Río, Ludmila Triviño, Antonella Reynoso y Luana Maidana.

Mientras que quienes más aportaron en el elenco de la Margen Sur fueron las puntas receptoras Luana Maidana (11/+3) y Luz Ibarra (9/+3), y la central Angelina Vargas (8/-2).

En las semifinales, el campeón (1° en la Zona A) superó por 3-1 a Estrella Vóley (2° en la B), al tiempo que Casa del Deporte (1° B) accedía en forma directa a la final ante la ausencia de Albi, de Tolhuin (2° en la A). Ante esta circunstancia, Estrella Vóley completó en forma automática el podio.

La final

CdD se adelantó con un par de bloqueos de Vargas (4-1), sacó una renta de cuatro puntos (8-4), aunque le dieron alcance en 10, con el aporte de Mancilla (6) y Leiva (5). Tras una nueva igualdad (en 15), las borravinos metieron un 5-0 decisivo. ACADEMIA. En el duelo de centrales, Leiva toca ante Vargas.

En el segundo, Antonella Reynoso (4) engarzó tres aces (10-6), y atacando por la punta estableció el 13-7, la máxima ventaja; recuperándose el rival con dos puestas en juego de Silva (5), para el 13-13. También desde la segunda línea Luana Maidana (3) mantuvo las esperanzas de las suyas, hasta que los saques de Maite Loose y Mancilla cerraron el capítulo.

El intercambio en la delantera fue más pronunciado en el tercero, con otro par de tapas de Vargas. Después del 15 iguales, se vino el desnivel, con tres aces de Luz Ibarra (20-15), y el alargue tras una ofensiva de Luana Maidana por la punta. CDD. Luz Ibarra ataca frente a Alma Báez y Karen Silva.

La colocadora Alma Báez facturó desde la línea de fondo (5-0) en el cuarto, tanto Leiva (5) como Mancilla (4) no tuvieron mucha oposición a la hora de golpear (13-2), ante un adversario que no pudo revertir la situación.

SUB 18 FEMENINO * RONDA FINAL

Etapa Partido Resultado

Semifinal 1 Academia TdF (1° A)-Estrella Vóley (2° B) 3-1 (25-14/23-25/25-7/25-11)

Semifinal 2 Casa Deporte (1° B)-Albi (Tolhuin) (2° A) 3-0 (NP)

3° Puesto Estrella Vóley (2° B)-Albi Tolhuin (2° A) 3-0 (NP)

Final Academia TdF (1° A)-Casa Deporte (1° B) 3-1 (25-19/25-20/20-25/25-16)

ACADEMIA TDF VOLEY 3 * 1 CASA DEL DEPORTE

N°/Jugadora A S B Pt. +/- N°/Jugadora A S B Pt. +/-

12.Alma Báez 1 4 0 5 0 10.Ludmila Triviño 0 1 0 1 -4

3.Maite Loose 5 4 0 9 -4 8.Antonella Reynoso 1 4 0 5 -4

7.Karen Silva 3 6 0 9 +6 7.Ludmila Maidana 3 0 0 3 0

14.Isabella Leiva 13 0 1 14 +5 1.Angelina Vargas 2 1 5 8 -2

1.Lucía Redondo 4 2 0 6 -5 9.Luz Ibarra 5 4 0 9 +3

11.María Mancilla 12 1 0 13 +1 5.Luana Maidana 11 0 0 11 +3

4.Delfina González 0 0 0 0 0 11.Luciana Salazar 0 1 0 1 0

2.S.González 0 0 0 0 -2

E: Pedro Terra 39 17 1 57 0 E: Laura Grisolía 22 11 5 38 -12

Líbero: 6.Guadalupe Pardo (1/-1) (Academia); 25.Valentina del Río (-8) (CdD). No ingresó: 5.Victoria Asencio (Academia). Parciales: 1° set: Academia 25-19 (3-5/8-10/15-13/20-15), en 22’. 2° set: Academia 25-20 (5-4/6-10/15-14/20-17), en 25’. 3° set: CdD 25-20 (5-4/9-10/14-15/20-15), en 24’. 4° set: Academia 25-16 (5-0/10-1/15-6/20-10), en 24’. Puntos: por errores del rival: Academia 38, CdD 42; totales: Academia 95, CdD 80. Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): Academia 39 (3/17/17/2), CdD 22 (1/5/11/5). Duración: 1h48m. Arbitros: Mauro Lombide (1°)/David Ortiz (2°). Gimnasio: Juan Manuel de Rosas (14/12). Motivo: Campeonato Clausura AVRG (Final Sub 18 femenino). Nota: A (ataque), S (saque), B (bloqueo), Pt. (puntos), ± (positivos – negativos).