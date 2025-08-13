Academia TdF “A”, campeón del Apertura

Al igual que Metalúrgico Azul en femenino, Academia TdF Vóley “A” ganó en forma invicta el Campeonato Apertura de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG).

RIO GRANDE.- El domingo 10, en el gimnasio de la UOM, derrotó por 3-0 a Universitario (4° en la etapa regular) en semifinales, y por 3-1 a Academia TdF Vóley “B” (2°), en el duelo decisivo. El otro finalista arribó a tal instancia después del 3-0 frente a los ushuaienses de 101 (3°), quienes se adjudicaron el tercer lugar, al batir por 2-1 a Uni.

El encuentro por el título comenzó con una demora de 1 hora y 9 minutos después de lo programado, tras el emocionante 3-1 que el duelo de casa le asestó a Universitario en femenino, y la formación “B” del debutante Academia TdF Vóley se encaminaba a quedarse con el primer capítulo, principalmente de la mano del opuesto Jeremías Sipaila (7 puntos en el parcial) y del punta receptor Pedro Terra (6). GOLEADOR I. El punta Verón ataca frente a Terrado y Sipaila.

El “A” se puso a tres tantos (7-9), pero su rival fue contundente hasta el 20-11. Hubo una pequeña recuperación, pero la levantada de los liderados por Braian Ponce (7) llegó luego del 14-22, con un par de bloqueos consecutivos de Santiago Troncoso y el constante repiqueteo de Darío Verón (7) por 4. La igualdad llegó en 23, con un ace de Sebastián Ybars.

El “B” desaprovechó cuatro set ball seguidos, uno el “A”, y otro cada equipo. Brain Ponce desde la zaga, Verón por la punta y una parada de este último a Terra le dieron el 33-31 a los suyos, al cabo de 31’.

Academia “B” se recuperó de un 1-4 en el segundo, pasó dos veces al frente (5-4 y 6-5), merced a Ignacio Pérez y Sipaila, pero no le alcanzó con la tarea del mendocino. Del otro lado, Santiago Calderón (5) mejoró su efectividad, y acompañó en la ofensiva a Verón (8), para un amplio 25-16.

Academia “B” se quedaría con el tercer set (25-22), y el sexteto “A” con el cuarto (25-19), y el triunfo definitivo.

ACADEMIA TDF “A” 3 * 1 ACADEMIA TDF “B”

N°/Jugador A S B T +/- N°/Jugador A S B T +/-

4.Sebastián Ybars 2 2 1 5 +5 5.Gael Terrado 0 0 0 0 -2

1.Braian Ponce 8 0 0 8 +4 14.Jeremías Sipaila 13 0 0 13 +7

2.Federico Ponce 1 1 0 2 +2 1.Ignacio Pérez 5 0 1 6 +3

15.Santiago Troncoso 0 0 2 2 0 7.Leonel Burba 2 0 0 2 +2

9.Darío Verón 13 0 2 15 +11 4.Pedro Terra 6 0 0 6 -1

13.Santiago Calderón 4 3 0 7 +4 3.Ezequiel Vázquez 2 0 0 2 -2

E: Braian Ponce 28 6 5 39 +26 E: Jeremías Sipaila 28 0 1 29 +9

Líberos: 10.Gabriel Barrios (“A”); 15.Mauro Ellena, 13.Sebastián Arrizaga (“B”). Suplentes: 6.Rafael Dacunda, 10.Ezequiel Wenten, 14.Pablo Valenzuela (“A”); 2.Mauro Lombide, 8.Rojas, 9.Franbco Troncoso, 12.Benjamín Barrios (“B”). Parciales: 1° set: Academia “A” 33-31 (3-5/7-10/8-15/11-20/23-24), en 31’. 2° set: Academia “A” 25-16 (4-5/10-7/15-8/20-11), en 17’. 3° set: Academia “B” 25-22. 4° set: Academia “A” 25-19. Puntos (totales): Academia “A” 105, Academia “B” 91. Estadísticas (hasta el 2° set): Ataques por zona (2/3/4/Zaguero): Academia “A” 28 (6/4/16/2), Academia “B” 28 (8/7/8/5). Duración: 0h54m. Arbitro: David Ortiz (1°)/Edgardo Zayas (2º). Gimnasio: UOM (10/08). Motivo: Campeonato Apertura AVRG (Mayores masculino, 1° División, final). Nota: A (ataque), S (saque), B (bloqueo), T (total), ± (positivos – negativos).

PRIMERA DIVISION * RONDA FINAL

Etapa Partido Resultado

Semifinal 1 Academia “B” (2°)-101 (3°) 3-0 (25-18/25-20/25-18)

Semifinal 2 Academia “A” (1°)-Universitario (4°) 3-0 (25-19/26-24/25-16)

3° Puesto 101 (3°)-Universitario (4°) 2-1 (25-20/18-25/15-13)

Final Academia “A” (1°)-Academia “B” 3-1 (33-31/25-16/22-25/25-19)

PRIMERA DIVISION * POSICIONES FINALES

P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef.

1.Academia TdF Vóley “A” 18 7 7 0 16 4 4,000 +12

2.Academia TdF Vóley “B” 14 7 5 2 13 7 1,857 +6

3.101 (Ushuaia) 11 7 4 3 9 9 1,000 0

4.Universitario 6 7 2 4 6 13 0,61 -7

5.Sportivo 4 5 1 4 4 9 0,444 -5

6.Estrella Austral 4 5 0 5 4 10 0,400 -6

Nota: Sportivo jugará una Promoción con el subcampeón de Segunda División (Polo Team o Casa del Deporte Negro). Estrella Austral descendió a Segunda División.