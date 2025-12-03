Academia, AEP y Casa del Deporte, al frente del medallero

Academia TdF Vóley de esta ciudad, con 5 títulos (4 en varones y el restante en femenino), 1 subcampeonato y 1 tercer puesto, encabezó el medallero del Campeonato Oficial de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF), cuya ronda final se disputó el pasado fin de semana (el sábado 29 de noviembre en la Casa del Deporte, en Ushuaia; y el domingo 30 en el Anexo del Microestadio Provincial, en Río Grande).
RIO GRANDE.- Inmediatamente detrás quedó la Asociación del Empleado Público (AEP), de Ushuaia, con 2 primeros lugares (en Primera División y Sub 18, ambos en la rama femenina), 4 subtítulos y 2 bronces, siendo la entidad que más podios consiguió (8, uno más que aquellos).
Tercero se ubicó Casa del Deporte (debutante en la FVF, al igual que sus pares de Academia), con 2 títulos (en Sub 18 masculino y en Sub 12 femenino), 1 subcampeonato y 1 tercera colocación.
PODIOS MASCULINOS
O/Equipo 1° 2° 3° Total
1.Academia TdF Vóley (RG) 4 1 0 5 (1°)
2.Casa del Deporte (R.Grande) 1 1 1 3 (2°)
3.Universitario (Río Grande) 0 1 0 1 (4°)
3.Asoc.Empl.Publ. (AEP/Ush) 0 1 0 1 (4°)
3.Tolkeyén (Ushuaia) 0 1 0 1 (4°)
6.Centro Galicia (Ushuaia) 0 0 2 2 (3°)
7.Imago (Ushuaia) 0 0 1 1 (4°)
7.Estrella Austral (R.Grande) 0 0 1 1 (4°)
PODIOS FEMENINOS
O/Equipo 1° 2° 3° Total
1.Asoc.Empl.Publ. (AEP/Ush) 2 3 2 7 (1°)
2.Estrella Vóley (Río Grande) 1 2 0 3 (2°)
3.Universitario (Río Grande) 1 1 1 3 (2°)
4.Academia TdF Vóley (RG) 1 0 1 2 (4°)
5.Casa del Deporte (R.Grande) 1 0 0 1 (5°)
6.Asoc.Dep.Fuego (ADeFu/RG) 0 0 1 1 (5°)
6.Centro Galicia (Ushuaia) 0 0 1 1 (5°)
PODIOS CONJUNTOS
O/Equipo 1° 2° 3° Total
1.Academia TdF Vóley (RG) 5 1 1 7 (2°)
2.Asoc.Empl.Publ. (AEP/Ush) 2 4 2 8 (1°)
3.Casa del Deporte (R.Grande) 2 1 1 4 (3°)
4.Universitario (Río Grande) 1 2 1 4 (3°)
5.Estrella Vóley (Río Grande) 1 2 0 3 (5°)
6.Tolkeyén (Ushuaia) 0 1 0 1 (7°)
7.Centro Galicia (Ushuaia) 0 0 3 3 (5°)
8.Imago (Ushuaia) 0 0 1 1 (7°)
8.Estrella Austral (R.Grande) 0 0 1 1 (7°)
8.Asoc.Dep.Fuego (ADeFu/RG) 0 0 1 1 (7°)
CAMPEONATO OFICIAL * RONDA FINAL (MASCULINO)
Primera División: Semifinales: Academia TdF (1°)-Imago «B (4°) 2-0 y Universitario (2°)-Mutual Policía (3°) 2-1. 3° puesto: Imago “B”-Mutual Policía 2-0 (25-22/30-28). Final: Academia TdF-Universitario 2-0 (25-20/25-23). Sub 18: Semifinales: Academia TdF (1°) a AEP (4°) (no programado) y Casa del Deporte (3°) a Centro Galicia (2°). Final: Casa del Deporte-Academia TdF 2-1. Sub 16: Semifinales: Academia TdF (1°) a AEP (4°) (no programado) y Casa del Deporte (2°) a Centro Galicia (3°). Final: Academia TdF-Casa del Deporte 2-0 (25-16/25-19). Sub 14: Semifinales: AEP (1°) a Centro Galicia (4°) y Academia TdF (3°) a Estrella Austral (2°). 3° puesto: Estrella Austral a Centro Galicia. Final: Academia TdF a AEP. Sub 13: Final: Academia TdF (1°) a Tolkeyén (2°). Sub 12: todavía no se jugó la final.
POSICIONES FINALES * MASCULINO
MAYORES
P/Equipo J G P
1.Academia (RG) 16 15 1
2.Universit. (RG) 16 12 4
3.Imago “B” (U) 16 8 8
4.Mutual (U) 16 10 6
5.C.Galicia (U) 14 8 6
6.C.Deporte (RG) 14 5 9
7.AEP (U) 14 1 13
8.Imago “A” (U) 14 1 13
SUB 14
P/Equipo J G P
1.Academia (RG) 12 8 4
2.AEP (U) 12 9 3
3.Estrella A (RG) 12 9 3
4.C.Galicia (U) 12 4 8
5.C.Deporte (RG) 10 3 7
6.Tolkeyén (U) 10 1 9
SUB 18
P/Equipo J G P
1.C.Deporte (RG) 6 5 1
2.Academia (RG) 6 4 2
3.C.Galicia (U) 6 3 3
4.AEP (U) 6 0 6
SUB 16
P/Equipo J G P
1.Academia (RG) 6 5 1
2.C.Deporte (RG) 7 4 3
3.C.Galicia (U) 7 3 4
4.AEP (U) 6 1 5
SUB 13
P/Equipo J G P
1.Academia (RG) 5 4 1
2.Tolkeyén (U) 5 1 4
3.C.Deporte (RG) 4 2 2
CAMPEONATO OFICIAL * RONDA FINAL (FEMENINO)
Primera División: Semifinales: Universitario (1°)-AEP «B» (4°) 1-2 (23-25/25-16/13-15) y Academia TdF (2°)-AEP “A” (3°) 0-2 (9-25/25-27). 3° puesto: Universitario-Academia TdF 2-0. Final: AEP “A”-AEP “B” 2-1 (25-21/21-25/15-13). Sub 18: Semifinales: AEP “A” (1° A)-AEP «B» (2° B) 2-0 (25-11/25-23) y Academia TdF (1° B)-Universitario (2° A) 0-2 (11-25/10-25). 3° puesto: AEP “B”-Academia TdF 2-1 (11-25/25-20/15-10). Final: AEP “A”-Universitario 2-0 (25-15/25-14). Sub 16: Semifinales: Universitario (2° B) a AEP «B» (1° A) y AEP “A” (2° A) a Estrella Vóley (1° B). 3° puesto: AEP “B” a Estrella Vóley. Final: Universitario a AEP “A”. Sub 14: Semifinales: Estrella Vóley (1° A)-ADeFu (2° B) 2-0 y Academia TdF (2° A)-Centro Galicia (1° B) 2-0. 3° puesto: ADeFu-Centro Galicia 2-1. Final: Academia TdF-Estrella Vóley 2-0 (25-21/27-25). Sub 13: Semifinales: AEP (2° A) a Centro Galicia (1° B) y Estrella Vóley (1° A) a Universitario (2° B). 3° puesto: Centro Galicia a Universitario. Final: Estrella Vóley a AEP. Sub 12: Semifinales: Estrella Vóley (4°) a Academia TdF (1°) y Casa del Deporte (3°) a Municipal (2°). 3° puesto: Academia TdF a Municipal. Final: Casa del Deporte a Estrella Vóley.
POSICIONES FINALES * FEMENINO
MAYORES
P/Equipo J G P
1.AEP “A” (U) 8 6 2
2.AEP “B” (U) 8 4 4
3.Universit. (RG) 8 7 1
4.Academia (RG) 8 5 3
5.Mutual (U) 6 2 4
6.AEP “C” (U) 6 1 5
7.Imago (U) 6 0 6
SUB 18
P/Equipo J G P
1.AEP “A” (U) 10 10 0
2.Universit. (RG) 10 7 3
3.AEP “B” (U) 10 7 3
4.Academia (RG) 10 7 3
5.C.Galicia (U) 8 4 4
5.C.Deporte (RG) 8 3 5
7.ADeFu (RG) 8 2 6
7.Imago (U) 8 2 6
9.Municipal (U) 8 0 8
9.AEP “C” (U) 8 2 6
SUB 16
P/Equipo J G P
1.Universit. (RG) 12 10 2
2.AEP “A” (U) 12 8 4
3.AEP “B” (U) 12 11 1
4.Estrella V (RG) 12 9 3
5.Academia (RG) 10 7 3
5.C.Galicia (U) 10 7 3
7.C.Deporte (RG) 9 3 6
7.ADeFu (RG) 10 4 6
9.CDM (RG) 9 2 7
9.Municipal (U) 10 2 8
11.Imago (U) 10 0 10
11.AEP “C” (U) 10 0 10
SUB 14
P/Equipo J G P
1.Academia (RG) 12 11 1
2.Estrella V (RG) 12 10 2
3.ADeFu (RG) 12 9 3
4.Galicia “A” (U) 12 10 2
5.AEP (U) 10 6 4
5.CDM (RG) 10 5 5
7.Galicia “B” (U) 10 4 6
7.Universit. (RG) 10 5 5
9.Imago (U) 10 2 8
9.Municipal (U) 10 2 8
11.C.Deporte (RG) 10 0 10
11.Tolkeyén (U) 10 0 10
SUB 13
P/Equipo J G P
1.Estrella V (RG) 10 9 1
2.AEP (U) 10 8 2
3.C.Galicia (U) 8 6 2
4.Universit. (RG) 8 4 4
5.Academia (RG) 8 4 4
5.Municipal (U) 6 3 3
7.Tolkeyén (U) 8 2 6
7.C.Deporte (RG) 6 0 6
9.Imago (U) 8 0 8
SUB 12
P/Equipo J G P
1.C.Deporte (RG) 9 7 2
2.Estrella V (RG) 9 5 4
3.Academia (RG) 9 7 2
4.Municipal (U) 9 5 4
5.Imago (U) 7 4 3
6.C.Galicia (U) 7 2 5
7.Muni “B” (U) 7 1 6
8.Tolkeyén (U) 7 1 6