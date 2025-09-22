Absuelven a un hombre que fue acusado de abuso sexual

El veredicto del Tribunal de Juicio en Ushuaia fue realizado el pasado viernes. El hombre había sido acusado de abusar a su hija en el año 2018.

USHUAIA. – El Tribunal de Juicio en lo Criminal en esta ciudad, el pasado viernes absolvió a un hombre del delito de abuso sexual agravado por el vínculo reiterado en un número de oportunidades.

En la acusación el hombre fue acusado de haber abusado sexualmente de su hija de 5 años que tenía en el año 2018.

El Tribunal fue presidido por el Dr. Alejandro Pagano Zavalía, con las vocalías de los Dres. Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla. El Ministerio Público Fiscal fue representado por el Dr. Nicolás Barone; la defensa del imputado la ejerció el Dr. Oscar Vidal y la querella la ejerció la Dra. Sofía Barbisan.

Los fundamentos de esta sentencia se darán a conocer el viernes 26, a las 19:00 horas.