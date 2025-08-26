Absuelven a un hombre acusado de abusar sexualmente de su expareja

El fallo resuelto por Tribunal de Juicio en Ushuaia fue por el beneficio de la duda. El próximo 29 de este mes a las 19:00 se conocerán los fundamentos.

USHUAIA. – El pasado viernes el Tribunal de Juicio en lo Criminal en esta ciudad, absolvió por el beneficio de la duda a un hombre que fue acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad reiterada (dos hechos), violación de domicilio (dos hechos) y lesiones leves agravadas, en perjuicio de quien fuera su pareja.

En el requerimiento fiscal se indicó que los hechos habían ocurrido en el domicilio de la víctima durante los meses de mayo y junio del 2020, lugar donde se había denunciado que el imputado habría ingresado contra la voluntad de su ex pareja en reiteradas oportunidades.

El Tribunal de Juicio estuvo presidido por Alejandro Pagano Zavalía, con las vocalías de Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla. El Ministerio Público Fiscal fue representado por la Fiscal Especializada en Violencia de Genero e Intrafamiliar y Asistencia a las Víctimas, Paula Schapochnik y la defensa del imputado la ejerció un Defensor Oficial.

Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 29 de agosto a las 19:00 horas.