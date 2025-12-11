Absuelven a dos médicos en la causa por la muerte de un recién nacido ocurrida en 2015

El Tribunal de Juicio en lo Criminal de Río Grande hoy resolvió absolver a los profesionales de una clínica privada por el beneficio de la duda y declaró prescripta la acción civil impulsada por la querella. Los fundamentos se conocerán en febrero de 2026.

RÍO GRANDE.– El Tribunal de Juicio en lo Criminal absolvió este jueves a Valeria Pastori y Rodolfo Guido Pérez, médicos de una clínica privada que estaban acusados de homicidio culposo por la muerte de un bebé recién nacido ocurrida en 2015.

El Tribunal de Juicio, integrado por los jueces Pedro Fernández, Horacio Boccardo y Fernando González, resolvió dictar la absolución de los profesionales al aplicar el beneficio de la duda. Asimismo, declaró prescripta la acción civil promovida por la querella.

Durante los alegatos, el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Mónica Macri, ya había solicitado la absolución de ambos imputados al considerar que no se encontraban acreditados los elementos necesarios para sostener responsabilidad penal.