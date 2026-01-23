El Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, abrió la convocatoria para integrar el Consejo Asesor Observatorio Cuestión Malvinas (CAOCM) correspondiente al período 2026.

La convocatoria está dirigida a instituciones públicas y privadas con actuación en la Provincia, organizaciones de la sociedad civil, universidades y centros de investigación, organizaciones no gubernamentales y partidos políticos con actuación en la provincia, que deseen participar de un espacio de análisis, debate y elaboración de propuestas vinculadas a la Cuestión Malvinas.

El Observatorio fue creado por la Ley Provincial Nº 836 y funciona como órgano asesor del Poder Ejecutivo Provincial que tiene por objeto promover acciones, estudios y aportes que fortalezcan una mirada integral sobre Malvinas, así como contribuir a la construcción de políticas públicas en la materia desde una perspectiva plural, participativa y sostenida en el tiempo.

Las organizaciones interesadas deberán presentar una nota formal manifestando su voluntad de integración y documentación institucional que acredite su personería o funcionamiento. Las presentaciones podrán realizarse de manera presencial en la Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, ubicada en O’Higgins 187, 3° piso, Oficina 4, de la ciudad de Río Grande.

Asimismo, quienes no puedan realizar la presentación de forma presencial podrán enviar la documentación y efectuar consultas o solicitar información adicional vía correo electrónico a: observatoriomalvinas@gmail.com.

Las solicitudes serán evaluadas por el propio Consejo Asesor del Observatorio Cuestión Malvinas, conforme a lo establecido en su reglamento interno. El plazo para la presentación de postulaciones se extiende hasta las 15:00 horas del viernes 20 de marzo de 2026, fecha previa a la Sesión Preparatoria Anual que dará inicio al Período Ordinario de Sesiones 2026.