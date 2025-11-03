Abrieron la preinscripción para la Escuela Superior de la Policía provincial

Hoy en la Escuela Superior de la Policía provincial y hasta el próximo 19 de diciembre inclusive, se realiza la preinscripción vía web de todos los interesados en formar parte de esta fuerza de seguridad.

RÍO GRANDE. – Las carreras que se ofrece para el año 2026 en la Escuela Superior de la Policía provincial son de: Oficial Ayudante Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana y Agente de Policía con orientación en Seguridad Pública y Ciudadana.

Para acceder y completar el formulario ingresar a web oficial https://policia.tierradelfuego.gob.ar/inst-poli/