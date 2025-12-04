Abren los Registros de Síndicos, Enajenadores y Evaluadores del Distrito Judicial Sur

La Cámara de Apelaciones en Ushuaia habilitó la inscripción para profesionales y entidades que cumplan los requisitos de la Ley 24.522. El registro permanecerá abierto por 60 días.

USHUAIA. – La Sala Civil, Comercial y del Trabajo de la Cámara de Apelaciones en esta ciudad informa que, mediante Acordada N.º 02/25, se dispuso la apertura de los Registros de Síndicos, Enajenadores y Evaluadores, en el marco de lo establecido por la Ley Nacional N.º 24.522.

La convocatoria está dirigida a profesionales y entidades que reúnan los requisitos previstos en la normativa vigente y deseen inscribirse para integrar los listados oficiales.

Requisitos según categoría

Síndicos: Contadores públicos con una antigüedad mínima de cinco (5) años en la matrícula (art. 253 inc. 1).

Enajenadores: Martilleros con casa abierta al público y seis (6) años de antigüedad en la matrícula; bancos comerciales o de inversión; intermediarios profesionales en la enajenación de empresas; u otros expertos o entidades especializadas (art. 261).

Evaluadores: Bancos de inversión, entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la República Argentina o estudios de auditoría con más de diez (10) años de trayectoria (art. 262).

El registro permanecerá abierto durante 60 días corridos, contados a partir de la última de las tres publicaciones consecutivas que se realizarán en el Boletín Oficial.

Para informes e inscripciones, los interesados podrán comunicarse con la Cámara de Apelaciones – Secretaría de la Sala Civil, Comercial y del Trabajo, ubicada en Los Ñires N.º 2382, de 8 a 14 horas, o a través de las siguientes vías de contacto:

Tel.: (02901) 441500 – Int. 9541

Correo: mdelafuente@justierradelfuego.gov.ar