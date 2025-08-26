Abren las inscripciones para recibir apoyo escolar

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad informa a vecinos y vecinas que se encuentran abiertas las inscripciones al Programa de Apoyo Escolar “Filomena Grasso”, destinado a estudiantes de nivel primario y secundario.

USHUAIA.- La iniciativa de acompañamiento socioeducativo integral que la Municipalidad de Ushuaia impulsa se brindará en el Centro Comunitario del barrio Bahía Golondrina, de lunes a jueves de 15:00 a 17:00 para nivel primario tanto en niños, niñas como adultos; en los Talleres Culturales Municipales para los niveles primario y secundario de lunes a jueves de 15:00 a 17:00; en el Centro Comunitario del barrio KyD en los niveles primario y secundario de lunes a jueves de 14:00 a 16:00; en el Centro Comunitario del barrio Los Morros para nivel primario de niños, niñas y adultos de lunes a jueves de 14:00 a 16:00 y en el Centro Comunitario del Barrio 640 Viviendas en nivel primario de niños, niñas y adultos de lunes a jueves de 14:00 a 16:00. Quienes deseen acceder a más información, podrán comunicarse al 2901-522730.

Jorge Enciso, coordinador de Inclusión Educativa y a cargo del programa socioeducativo Filomena Grasso, explicó que “esta propuesta viene a dar un acompañamiento integral a niños, niñas, adolescentes y adultos de los niveles primarios y secundarios, a fin de reducir la brecha educativa, combatir la deserción escolar y fortalecer la educación pública”.

Para conocer más sobre el programa “Filomena Grasso”, las y los interesados podrán contactarse al 2901-522730 o visitar las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Educación en @culturayeducacionush.