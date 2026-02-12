Abren las inscripciones a nivel Inicial y Primario en toda la provincia

El Ministerio de Educación informa que se encuentra abierta la inscripción de Nivel Inicial y Primario Ciclo Lectivo 2026, para estudiantes sin vacantes en escuelas públicas de la provincia.

En la ciudad de Ushuaia, se realizará los días 12 y 13 de febrero, en el horario de 09 a 14 horas, en las oficinas de la Supervisión Escolar, ubicadas en Bouchard 490. En Tolhuin, será desde el 12 al 20 de febrero inclusive, en instalaciones de la Supervisión Escolar, sito en Urquiza 37, en el horario de 9:00 a 14:00 horas. En tanto en la ciudad de Río Grande, será desde este 12 de febrero, hasta cubrir las vacantes disponibles, en instalaciones de la Escuela Provincial N°14, ubicada en Estrada 2022, de 09:30 a 14:30 horas.

Para realizar la inscripción, se deberá tener en cuenta la presentación de la siguiente documentación:

-DNI y copia del alumno ingresante.

-DNI y copia de los padres o tutores

-Copia del Acta de Nacimiento del Alumno ingresante

-Constancia de Alumno Regular Original del año anterior

Asimismo se informa que, las oficinas de la Supervisiones Escolares, Modalidades y Secretaría Técnica de la ciudad de Río Grande, se encuentran funcionando momentáneamente, en Thorne 1949 (gamelas) Oficina N°1 y Departamento de Administración en Planta Alta Oficina N°9, de lunes a viernes de 8 a 16 horas.

Cabe señalar que las vacantes a ofrecer, serán de Salas de 2 (condicional) 3, 4 y 5 años e inscripción de estudiantes de 1° a 6° grado para niñas y niños.