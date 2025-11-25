Abren la preinscripción para ser Policía

USHUAIA.- Las escuela de Cadetes «General José Francisco de San Martín» y la Escuela de Suboficiales y Agentes «Agente Ernesto Krund», anunciaron la apertura de la preinscripción para el Ciclo Lectivo 2026, una oportunidad destinada a todos los jóvenes que deseen encauzar su vocación de servicio hacia una carrera profesional con propósito y compromiso comunitario.

El período de preinscripción se extenderá hasta el 19 de diciembre de 2025, para formar a los futuros guardianes de la seguridad pública en la provincia.

La institución educativa policial ofrece dos caminos formativos para quienes buscan servir a la comunidad:

-Oficial Ayudante Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana: Una carrera de nivel superior que se extiende por 3 años, con régimen de internado de lunes a viernes.

-Agente de Policía con orientación en Seguridad Pública y Ciudadana: Una formación intensiva de 9 meses, que también se cursa con la modalidad de internado semanal.

Los requisitos básicos para postularse son:

-Ser argentino nativo o por opción.

-Tener el secundario completo.

-Para la escuela de Cadetes (Oficial): tener entre 18 y 24 años.

-Para la escuela de Aspirantes a Agente: tener entre 18 y 28 años.