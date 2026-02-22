Abren inscripciones para los Espacios de Cuidado 2026

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, informa a la comunidad que desde el 23 de febrero al 2 de marzo estarán abiertas las inscripciones para los Espacios de Cuidado 2026.

Esta propuesta está destinada a niños y niñas de 1 a 3 años, con la cual se busca acompañar a las familias de la ciudad a través de un servicio pensado para el bienestar de las infancias. Los Espacios de Cuidado ofrecen un entorno seguro, estimulante y con acompañamiento de personal capacitado, generando instancias de juego, aprendizaje y socialización acordes a cada etapa, con el objetivo de favorecer el desarrollo integral de las infancias y brindarles tiempo a las familias de Río Grande.

Los Espacios de Cuidado funcionarán en el Centro Municipal de Desarrollo Comunitario, ubicado en Rafaela Ishton 1148, en el horario de 9:30 a 15:30 horas.

Las inscripciones se realizarán de manera online a través del siguiente link: https://g4d0975984939f6-riogrande.adb.us-ashburn-1.oraclecloudapps.com/ords/r/inscripciones/ec/formulario/.

Para consultas, las familias podrán comunicarse con la Dirección de políticas públicas para la igualdad de género al 15654678.

A través de esta política pública, el Municipio de Río Grande continúa fortaleciendo acciones que acompañan a las familias, promueven el cuidado comunitario y generan más oportunidades para el desarrollo pleno de las infancias en la ciudad.