Abren inscripciones para el concurso embajador/a de lectura 2025

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia, a través del Programa “Hábito Lector: Cocineritos, Cuentos y Relatos”, informa a la comunidad que se encuentran abiertas las inscripciones al concurso “Embajador/a de la Lectura 2025”, certamen destinado a niños y niñas mayores de 5 años que busca promover el gusto por la lectura y la escritura creativa.

Las y los participantes, que pueden pertenecer o no al programa municipal de promoción de la lectura desde el ámbito lúdico y recreativo, podrán leer un texto que les guste o una producción propia en formato video, que luego será evaluado por un jurado que seleccionará dos ganadores: uno en la categoría lectura y otro en la categoría escritura creativa.

Quiénes deseen inscribirse podrán hacerlo a través del siguiente enlace: https://acortar.link/mjVPKv o comunicándose al 2901-419337 o al 2901-471825.

El subsecretario de Promoción Educativa, José Luis Paredes, destacó que “desde la gestión del intendente Walter Vuoto y a través del programa ‘Hábito Lector: Cocineritos, Cuentos y Relatos’ trabajamos día a día para que los niños y niñas descubran el poder transformador de la lectura, acompañando su desarrollo lector y autonomía, creatividad y compromiso.

Este concurso busca reconocer y acompañar ese entusiasmo por leer y escribir, fortaleciendo los vínculos con la palabra y la imaginación”.

“Por eso, abrimos esta convocatoria a toda la comunidad, para seguir construyendo juntos una ciudad lectora” concluyó Paredes.