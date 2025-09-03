Abren inscripciones para capacitar en manejo a mujeres y colectivo LGBTI+ mayores de 18

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario en articulación con la Secretaría de Gestión Ciudadana, abre las inscripciones para formar parte de una capacitación de manejo destinada a mujeres y personas del colectivo LGBTI+ mayores de 18 años que residan en la ciudad, que no sepan conducir o bien, no cuenten con su licencia de conducir.

RIO GRANDE.- El “Curso de Conducción Vehicular: Mujeres al Volante” forma parte de las políticas públicas con perspectiva de género que impulsa el Municipio de Río Grande con el objetivo de promover la autonomía personal y laboral de las mujeres, además de fomentar la participación en ámbitos históricamente masculinizados como la conducción.

El dictado de la iniciativa comenzará el próximo 15 de septiembre a las 17 horas, donde las participantes podrán acceder a una capacitación teórica–práctica de 2 semanas.

Aquellas personas interesadas en formar parte deberán inscribirse mediante el siguiente link: https://bit.ly/461WtZd. La propuesta es para mayores de 18 años que residan en la ciudad y cuenta con cupos limitados.

De esta manera, el Municipio trabaja permanentemente en la promoción de espacios con equidad e igualdad, para que todos y todas tengan acceso a la formación e inserción laboral en nuestra ciudad.