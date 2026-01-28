Abren inscripciones a Escuelas Deportivas Provinciales

El Gobierno Provincial puso en marcha las propuestas deportivas, con decenas de disciplinas, múltiples sedes y opciones para todas las edades, que se desarrollarán durante todo el 2026 en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia.

RIO GRANDE.- El programa de Escuelas Deportivas Provinciales incluye actividades destinadas a niños, niñas, jóvenes, personas adultas, adultos mayores y personas con discapacidad, con una fuerte presencia de deportes individuales y de conjunto, disciplinas olímpicas, actividades recreativas, deporte adaptado y propuestas orientadas a la iniciación, el desarrollo y la continuidad deportiva.

Entre las disciplinas disponibles se encuentran atletismo, vóley, handball, básquet, judo, karate, taekwondo, gimnasia artística y rítmica, levantamiento olímpico, canotaje, boxeo, bádminton, tenis de mesa, lucha olímpica, patín carrera, newcom, yoga, zumba, acondicionamiento físico, deportes adaptados como boccia y goalball, y actividades específicas para personas mayores, entre muchas otras.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas en toda la provincia, con modalidades diferenciadas según la localidad.

En Río Grande, el trámite se realiza de forma presencial en la administración de cada gimnasio o directamente en el espacio donde se dicta la actividad.

En Ushuaia, la inscripción es presencial en la Casa del Deporte, de lunes a viernes de 9 a 16 horas.

En Tolhuin, se puede realizar de manera virtual mediante formulario online, accediendo por código QR disponible en la Casa del Deporte o solicitando el enlace al WhatsApp 2964-412836 y también de forma presencial con asistencia del personal de la Secretaría de Deportes.

Las actividades comenzarán el 2 de febrero, con cupos limitados según cada disciplina y sede.

Toda la información detallada sobre disciplinas, edades, horarios y lugares de cursada se encuentra disponible en https://www.tierradelfuego.gob.ar/actividades-deportivas.