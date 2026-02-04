Abre la convocatoria del Festival Nacional Cine en Grande

El Festival Nacional Cine en Grande abre la convocatoria para su novena edición, consolidándose como uno de los principales espacios de exhibición y encuentro para el cine argentino y patagónico, con una marcada impronta binacional entre Argentina y Chile.

Desde 2014, Cine en Grande se ha posicionado como un festival que impulsa la expresión y la producción audiovisual desde el sur del país, promoviendo la diversidad de miradas, el intercambio entre realizadores y el fortalecimiento del sector audiovisual regional y nacional.

En esta nueva edición, el festival incorpora la Selección Oficial Nacional de Cortometrajes de Estudiantes, destinada a producciones realizadas en el marco de universidades, institutos terciarios y escuelas de cine, ampliando el espacio de participación para nuevas voces del audiovisual argentino.

El Festival incluirá las secciones oficiales competitivas que se detallan a continuación:

-Selección Oficial Nacional de Largometrajes.

-Selección Oficial Patagónica de Largometrajes (binacional Argentina–Chile).

-Selección Oficial Nacional de Cortometrajes.

-Selección Oficial Patagónica de Cortometrajes (binacional Argentina–Chile).

-Selección Oficial Nacional de Cortometrajes de Estudiantes.

-Selección Oficial Nacional de Videoclips.

Las obras seleccionadas competirán por premios económicos, además de reconocimientos otorgados por el jurado y el festival, reforzando el apoyo a la producción y circulación de contenidos audiovisuales.

En relación a esta nueva edición, Aureliano Rodríguez, Secretario de Cultura de la Provincia de Tierra del Fuego, señaló: “en un contexto de profundos cambios y dificultades para la producción audiovisual en el país, Cine en Grande sostiene su continuidad y se consolida como un faro para las producciones nacionales y patagónicas.”

La 9ª edición del Festival Nacional Cine en Grande es organizada nuevamente por la Coordinación de Desarrollo Audiovisual, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Agencia de Innovación de Tierra del Fuego, reafirmando el compromiso institucional con el desarrollo del sector audiovisual. En este marco, Cine en Grande se consolida como un espacio de exhibición, reflexión y encuentro, donde el cine se entiende como una experiencia colectiva que dialoga con el territorio, la identidad y las realidades contemporáneas del sur.

Datos de la convocatoria

Festival: 9° Festival Nacional Cine en Grande

Convocatoria: Abierta

Alcance: Nacional y Binacional Patagónico (Argentina – Chile)

Inscripción:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeDlh6uTt2mnEJUty_amlB6G4DtDWUp1wXpcLcYpsxVTGj_g/viewform

Redes: @cineengrande

Con esta novena edición, Cine en Grande reafirma su compromiso con el desarrollo audiovisual, el federalismo cultural y la integración regional.