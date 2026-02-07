Abrazo a la Casa de la Provincia de Tierra del Fuego por la soberanía, ayer

El viernes 6 de febrero, organizaciones sociales, movimientos populares, organismos de derechos humanos, jubilados y partidos políticos se sumaron al abrazo simbólico en rechazo a la intervención por el gobierno nacional de la administración del Puerto de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Un acto de defensa de la soberanía frente a la ocupación de las instalaciones del Puerto de Ushuaia por efectivos de la Prefectura Naval Argentina -en coincidencia con las pretensiones del imperialismo yanqui de tener una base militar en esa zona- que reviste una gravedad particular por el carácter estratégico del puerto de Ushuaia en relación con el Atlántico Sur, las Islas Malvinas, que forman parte de la provincia de Tierra del Fuego, y su proyección hacia la Antártida Argentina.

El acto frente a la Casa Provincial dio inicio con la entonación del Himno Nacional. Posteriormente varios oradores fueron tomando la palabra rechazando la intervención del Puerto de Ushuaia, solidarizándose con el pueblo fueguino, y denunciando la política de Milei de entrega de nuestra soberanía.

Con la participación, entre otras organizaciones, de la CCC, PCR, FORJA, Peronismo 26 de Julio, PC de la Argentina, Jubilados Insurgentes, Izquierda Socialista, Organización 25 de Mayo, Frente Popular Dario Santillan, SURGE, Frente Grande, Movimiento OCTUBRES, se reafirmó la unidad multisectorial para enfrentar estas medidas del gobierno nacional, que en los próximos días tendrá un nuevo capítulo en las jornadas de lucha contra la reforma laboral.

Finalmente, se realizó una entrega simbólica a las autoridades de la Casa de Tierra del Fuego del petitorio “En defensa del Puerto de Ushuaia y la soberanía nacional”, firmado por más de 2.000 organizaciones y personas. En él se solicita la anulación de la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y la restitución de la administración portuaria a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

“Vienen por nosotros, tenemos que unirnos para ir por ellos”

Ramiro “Vasco” Berdesegar, en nombre de la CCC y del PCR saludó a esta iniciativa y a la pelea de todo nuestro pueblo en defensa de la soberanía.

Ramiro destacó la presencia de compañeras que sostienen comedores populares, quienes con esfuerzo diario garantizan alimento a cientos de personas y enfrentan las consecuencias de las políticas del gobierno. Advirtió que, si se eliminan los programas sociales y el Salario Social Complementario, la situación de hambruna en los barrios populares se agravará.

Luego agregó: “La ocupación a hurtadillas del puerto de Ushuaia, la noche del 20 de enero, coincidió con el mismo mes en que, el 3 de enero, vimos lo que era capaz de hacer el imperialismo yanqui en la hermana República de Venezuela cuando invadieron y secuestraron al presidente Maduro y a su compañera Cilia”.

Enmarcó esta situación en la disputa por el control del mundo por parte de las grandes potencias imperialistas, y de la política de los yanquis con Trump a la cabeza “que han desempolvado con todo la doctrina Monroe, ese nuevo paradigma de la seguridad nacional y dicen que toda América es de ellos”. Luego de reseñar cómo los yanquis vinieron trabajando para este objetivo en Ushuaia, con la presencia de altos mandos militares, expresó “El año pasado todos saludamos cuando el pueblo y los trabajadores de Tierra del Fuego defendieron la industria fueguina, porque el proyecto es despoblar para colonizar, es quemar la Patagonia para colonizarla, porque se quieren quedar con nuestra patria y con nuestro territorio.

“Eso es lo que está en juego. Y con esto tenemos que llegar hasta el último laburante en la fábrica, en el barrio y en las quintas, porque esta pelea es a muerte contra ellos, vienen por nosotros y nosotros tenemos que unirnos porque tenemos que ir por ellos”.

Encuadró Berdesegar esta pelea en la lucha contra toda esta política y en particular contra la reforma laboral antiobrera, llamando a movilizar el 11/2 “en cada uno de nuestros lugares y en la Plaza Congreso”.

Invitó el Vasco a replicar esta iniciativa en todo el país, vinculada a todas las luchas populares contra el ajuste y la entrega, y finalizó “Tenemos mucho por delante, tenemos una fuerza enorme que es la fuerza que tiene nuestro pueblo argentino cuando se une y cuando lucha, tenemos una clase obrera que ha hecho historia y tenemos mujeres, jóvenes, ancianos, tercera edad y trabajadores que están dispuestos a enfrentar a estos cipayos para que la patria, como decía Evita pero como también decía el Che Guevara, sea para cada uno de todos nosotros. A seguir la lucha, viva nuestro pueblo y viva la unidad”.

https://pcr.org.ar/nota/en-defensa-del-puerto-de-ushuaia-y-la-soberania/