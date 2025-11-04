Abogados a las urnas

El Juzgado Electoral fijó el cronograma electoral para que los abogados elijan a sus representantes en el cuerpo colegiado. El 16 de noviembre vence el plazo para la presentación de las candidaturas.

USHUAIA.- A través del Decreto 2582/25, el Poder Ejecutivo Provincial fijó para el 5 de diciembre la fecha para que los abogados de la provincia procedan a elegir a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura, cargos que en la actualidad ocupan Santiago Martín D’Angelo (Ushuaia) y Verónica Muchnik (Río Grande).

En la convocatoria se establece que las y los abogadas y abogados con una residencia mínima de dos años en la provincia elegirán a 2 profesionales del derecho matriculados en los Colegios Públicos de Abogados de Ushuaia y Río Grande, en ejercicio profesional, que reúnan los requisitos para ser juezas o jueces del Superior Tribunal de Justicia, junto con sus respectivos suplentes.

Por tal motivo, el Juzgado Electoral, en ejercicio de las facultades conferidas por las Leyes Provinciales 8, 201 y 1187; dispuso un cronograma que busca garantizar la celeridad y transparencia del proceso, priorizando los principios de inmediación, concentración y seguridad jurídica.

El cronograma establece que el 16 de noviembre vence el plazo para la presentación de las listas de candidatos, en tanto que el 20 de noviembre se procederá a la publicación del padrón definitivo y determinación de los lugares de votación.

El 5 de diciembre se realizará el acto electoral y el 9 de diciembre se dará inicio al escrutinio definitivo.

El Tribunal hizo saber además, que se habilitará una mesa especial para electoras y electores en tránsito, a fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho al voto. Quienes deseen utilizar esta modalidad deberán inscribirse previamente, indicando la localidad en la que desean votar, conforme los criterios establecidos en la resolución. Esta opción permitirá emitir el sufragio en una localidad distinta a la del domicilio legal.