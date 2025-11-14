Abierto y Blitz en Tolhuin

El sábado 15 (11:00), la Escuela Provincial N° 5 de Tolhuin, recibirá al Abierto de Ajedrez Tierra del Fuego, organizado por la Academia Mate de Coz, de dicha localidad, con inscripción libre y gratuita (hasta las 10:45).

RIO GRANDE.- Será por sistema suizo, con un ritmo de juego de 12’ + 3”, para Adultos y Menores. Informes: (2964) 419577. Y desde las 17:00 habrá un Blitz (5’ + 3”; $ 5.000), con premios en efectivo y en consumiciones (de Heladería Mascarpone).

Mientras, la MFF Jazmín Donda (ELO: 1.908/73°) quedó 77° (3,5/9) en el 32° Abierto Internacional ProAm (90’+ 30”), jugado en Villa Martelli, donde ganó el GM Robert Hungaski (7), y donde su par Alexei Shirov –quien estará en Río Grande el 27- finalizó 5° (6,5).