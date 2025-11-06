Abierto en el CARG, premio para el Provincial

El sábado 8 (inscripción hasta las 18:15; inicio, 18:30), en el Club de Ajedrez local (María Auxiliadora 661, patio interno), se jugará un Abierto.
RIO GRANDE.- El sábado 8 (inscripción hasta las 18:15; inicio, 18:30), en el Club de Ajedrez local (María Auxiliadora 661, patio interno), se jugará un Abierto (suizo, 7 rondas, 10’ + 3”), con inscripción gratuita para los socios (el mejor clasificado tendrá liberada la misma para el Provincial 2025, a jugarse en Ushuaia, del 21 al 24), y de $ 2.000 para los no socios. Informes: (2964) 529761.