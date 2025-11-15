Abiertas las inscripciones para el Jardín Maternal Los Zorzales

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia informa a la comunidad que se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 del Jardín Maternal “Los Zorzales”.

El proceso de inscripciones estará abierto del día lunes 17 al jueves 20 de noviembre, destinado a niños y niñas que cumplan desde 7 meses al 1 de marzo y hasta 2 años al 30 de junio de 2026. Para realizarla, las y los interesados podrán contactarse al 2901-654782 de 13:00 a 14:00 horas o de forma presencial en La Pampa y Kuanip.

Para conocer más sobre el período de inscripciones de las Escuelas Experimentales Municipales y el Jardín Maternal “Los Zorzales”, las y los interesados podrán visitar las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Educación en @culturayeducacionush o contactarse al correo electrónico jardinmaternalloszorzales@gmail.com.