AATEDyC estuvo a la altura ante las Leyendas de River

El lunes por la noche se desarrolló en el predio Cantilo -pegado al Más Monumental-, el choque entre las Leyendas de River y AATEDyC de Río Grande por los 16vos. de la Copa Federal Senior de Fútbol que organiza la Liga Nacional Senior, y tras un histórico 2 a 2 en el tiempo regular, los Millonarios avanzaron de fase desde el punto penal al ganar 4 a 1 en la definición.

RIO GRANDE.- Bajo una noche sencillamente espectacular, los fueguinos cristalizaron el suelo de poder medirse ante grandes figuras que brillaron e hicieron grande al conjunto de Núñez, y lo mejor de todo, que el Azul estuvo a la altura de las circunstancias, pese a que no tuvo un buen comienzo.

Antes de los cinco minutos el conjunto riograndense perdía 1 a 0 por un golazo del Bichi Fuertes que le pegó duro desde afuera del área y las miradas entre todos los jugadores visitantes era de ¿dónde nos metimos?

Pero a medida que fueron pasando los minutos AATEDyC se fue acomodando al juego, emparejó las acciones, pese a que el Millonario fue quien más llegó al arco defendido por uno de los refuerzos, Omar Esperón, a la postre elegido la figura del partido.

Sobre el cierre de la primera etapa Loly Gómez fue derribado dentro del área rival y el juez no dudó en pitar la pena máxima, y el capitán José María Bustos López convirtió el penal y gol y se fueron al descanso en pardas.

Para el segundo tiempo y con la cantidad de cambios permitidos en dos ventanas, el partido se quebró, se hizo de ida y vuelta con muchas llegadas por ambos lados, sin embargo no se pudieron ganar hasta que el árbitro adicionó cinco minutos, los cuales fueron vibrantes.

A falta de un minuto para el cierre definitivo del cotejo, apareció el tanque Wilson Severino para colocar el 2 a 1 que dejó todos «rotos» a los fueguinos, pero lo que nadie supuso fue que desde el saque del medio Juanchi Gómez comenzó a avanzar por el centro dejando rivales en el camino, abrió a la izquierda y tras un centro al área, apareció por sorpresa el central Bustos y la pelota le quedó justa al Ogro para que, con la punta de su botín, sorprendiera al arquero Giordano. El Bichi Fuertes en acción, junto al Burrito Ortega fueron las atracciones de las Leyendas de River ante AATEDyC de Río Grande.

Locura total, sobre todo porque una vez que el referí marcó la mitad de cancha, también marcó el final del cotejo, y nuevamente la ilusión se puso en marcha, aunque en la definición desde el punto penal la mayor experiencia de exjugadores profesionales marcó una gran diferencia, ganaron 4-1 y de esta manera avanzaron a los octavos de final de esta Copa.

Las Leyendas de River formaron con Giordano en el arco; Lobo, Maidana, Rivarola y Romero en el fondo; Domingo y Pereyra como doble cinco, Lavallén por derecha, Orteguita por izquierda y arriba La Rosa y Bichi Fuertes.

AATEDyC formó con Omar Esperón en el arco, Alejandro Macedra de la Liga de Entre Ríos, Tatu Cruz, José María Bustos López y Jorge Barría en fondo; Fernando Suárez, Samuel Abelando, Ariel Sandovar y Juanchi Gómez en el medio; Cristian Valiente como media punta y arriba Loly Gómez.

El capitán del conjunto Azul, el Ogro Bustos dialogó tras el partido consumado con Fair Play, programa deportivo que se emite por FM Fuego, 90.1, y se mostró orgulloso de lo que hicieron, de lo bien que lo habían hecho, demostrando que el fútbol de Tierra del Fuego puede competir en esta clase de eventos y que ya se propusieron trabajar con mucho mayor tiempo para intentar estar nuevamente en esta linda competencia.

«Jugar ante semejantes estrellas fue un honor para nosotros, estar en cancha de River jugando sobre todo frente al Burrito Ortega es algo que jamás imaginábamos y nosotros tuvimos la oportunidad de compartir cancha con él y su gran onda para con todos nosotros», añadió el goleador de la noche.