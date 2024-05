Aaron Pintos nuevo monarca de la ciudad, el Golden Boy

El martes por la noche se celebró la décima edición de los Premios “Ciudad de Río Grande”, el evento más importante que tienen los deportistas locales año a año y en el cual se premian todas aquellas disciplinas que tuvieron competencia durante un año calendario, premiándose en esta oportunidad a los mejores exponentes de 2023.

RIO GRANDE.- La Fiesta del Deporte fue dirigida por los máximos referentes de la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Juventud, con Sebastián Bendaña a la cabeza, Diego Radwanitzer y Silvana Canalis, y tuvo la atenta mirada y organización de los encargados del Centro de Rendimiento Deportivo, Claudio Herrera y Jonatan Girons. Aaron Pintos posa junto al otro ganador en Ciclismo, César Ferreira (Rural Bike).

La fiesta fue considerada como una de las mejores y más ágiles de los últimos años, con algunos matices a corregir pero que no empañaron para nada la velada; además de la cartera de Deportes, acompañaron la ceremonia el legislador Matías Lapadula; el secretario de Deportes de la Provincia, Matías Runín; el subsecretario de Deportes de la Provincia, Gabriel Coto; la presidenta del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora; los concejales Alejandra Arce, Jonatan Bogado y Florencia Vargas; miembros del Gabinete Municipal.

Tras un excelente acto musical que abrió la noche de festejos, fueron desfilando cada uno de los ganadores de las 39 ternas que formaron parte de esta edición, y una vez que se conocieron todos los ganadores de las mismas, las autoridades de la Agencia entregaron la Llama de Platino a Nicolás Tumkiewicz, jugador de Futsal AFA del Club San Lorenzo de Almagro quien el año pasado vistió la camiseta de la Selección Argentina en el certamen Sudamericano donde fue Campeón, y fue considerado uno de los tres mejores jugadores de la Liga Metropolitana, la más importante del país.

El Pibe de Oro

Y la máxima distinción se la llevó el ciclista de montaña, Aaron Pintos, el corredor que lleva tres años invicto en las competencias que ha corrido en la provincia siempre contra rivales locales, sólo el año pasado perdió una carrera en Ushuaia (EPIC) a manos de un tal Catriel Soto, 16 años, siendo profesional en España, dos veces representante olímpico y considerado uno de los mejores corredores XC de la historia del país. The Golden Boy. Aaron Pintos fue proclamado el mejor deportista 2023 de Río Grande.

Pero Pintos tuvo un 2023 histórico al ganar la categoría Elite en el Desafío al Valle del Río Pinto (Córdoba), la carrera más emblemática de Latinoamérica, venciendo en una divisional muy competitiva a 109 participantes, histórico, y que le valió el extra para llevarse el máximo galardón.

Además, el corredor de 29 años tuvo una destacada actuación en varias competencias nacionales, como un cuarto puesto en la categoría Pro en Esquel, dos terceros puestos en Comodoro Rivadavia y Provincia de Buenos Aires, escoltando a los dos mejores exponentes del XCO nacional, tremendo.

Las primeras declaraciones del flamante dueño de la Llama de Oro fueron las siguientes:

“Estoy muy feliz, la verdad que no se puede creer lo que me está ocurriendo, como dije hace un instante, esta clase de reconocimiento no hace más que motivarte para seguir esforzándose un poco más, este premio hace conocer a la gente el esfuerzo que uno hace cada día en los entrenamientos y en los días de competencias”.

– Llega en un momento justo tras el bajón que fue lo sucedido en esta edición del Río Pinto donde una enfermedad no permitió ver lo mejor tuyo.

– Y es como todo, a veces tenés buenas carreras, a veces tenés malas, trato de llevar de la mejor manera las malas que son de las que más aprendemos, y feliz por lo que me pasó el año pasado en el Río Pinto y con el Cruce de los Andes que fue una de las mejores competencias que he realizado en mi carrera.

– ¿Qué se siente ser el mejor deportista de Río Grande por un año?

– Una felicidad tremenda, la verdad que estar entre los mejores deportistas de la ciudad entre tantos grandes valores que tiene Río Grande, me halaga y me pone muy contento.

Pintos se suma a otros grandes deportistas locales que fueron los ganadores de la Llama de Oro: 2013 – I Marcos Martínez (Powerlifting); 2014 – II Federico Velázquez (Motociclismo); 2015 – III Angelo Villalobos (Judo); 2016 – IV Dante Stork (Automovilismo); 2017 – V Rocío Ledesma (Judo); 2018 – VI Juan Pablo Romero (Mountain Bike); 2019 – VII Nicolás Paredes (Futsal AFA); 2021 – VIII Nicolás Rivero (Levantamiento Olímpico); 2022 – IX Maximiliano Aguilar (Motociclismo). Todos los ganadores de las ternas deportivas 2023 de los Premios Ciudad de Río Grande, la Fiesta del Deporte que galardona el esfuerzo de nuestros representantes.

Durante la ceremonia también se vivió un momento muy emotivo cuando fueron reconocidos referentes del deporte local que lamentablemente hoy ya no nos acompañan. Entre ellos Jorge Romero, destacado y querido dirigente de Ciclismo; Martín Gallardo, jugador nacido en San Martín y con paso en varios elencos de CAFS; el profesor Alberto Díaz, una de las eminencias del Futsal local como entrenador, tres veces campeón Argentino con Río Grande y el único en conseguir un título en juveniles en 2003 (Carlos Paz), año que también fue campeón en Mayores en Trelew; José María “Chepo” Cárdenas, antiguo poblador y dirigente del club San Martín; René “Pajarraco” Manduani, el árbitro más reconocido del medio y Fabián “Fulbito” Pérez, hombre de los medios quien se inició de muy chico como operador radial, luego productor y quien también incursionó en el periodismo motor, con participación en estos premios, muy querido en el ambiente tuerca y en la población en general.

Ternas 2023 – Los Ganadores

1. Ajedrez Francisco Ortiz

2. Atletismo Daniela Martínez

3. Automovilismo Pista Juan Manuel Muzón

4. Automovilismo Rally Facundo Carletti/Iván Vicic

5. Básquetbol Lucas Zuñiga

6. Bochas Pedro Urquiza

7. Boxeo Ainara Quiroga

8. Canotaje Valentín Durretc

9. Ciclismo de Montaña Aaron Pintos

10. Ciclismo Rural Bike César Ferreira

11. Deportes Urbanos Gonzalo Aguilar

12. Fútbol 11 AFA Brisa Parra

13. Futsal AFA Gabriel Sánchez

14. Futsal CAFS Francisco Román Andrade

15. Gimnasia Artística Antuan Paladea Díaz

16. Gimnasia Rítmica María Belén Jaime

17. Golf Gustavo López

18. Handball Martina Martín Crocetti

19. Hockey Pista Carolina Nieto

20. Judo Ludmila González

21. Karate Do Benicio Baroni

22. Karting Albertina Alegre

23. Levantamiento Olímpico Nicolás Riveros

24. Lucha Olímpica Horacio Oscar Miranda

25. Motociclismo Gastón Martínez

26. Natación Milagros Witte Verón

27. Pádel Iván Gallado Unquen

28. Polo Lucía Márquez

29. Powerlifting Guillermo Rodríguez

30. Rugby Ariana Tuñón

31. Salto Hípico Sofía Machado

32. Stand Up Paddle Martín Balatti Salcedo

33. Taekwondo ITF Franco Fernández

34. Taekwondo WTF Thiago Fernández

35. Tenis Luana Ledesma

36. Tenis de Mesa Sebastián Gómez

37. Tiro con Arco Renzo Monchietti

38. Tiro Deportivo Adrián Dávila

39. Tiro Olímpico Jonás Ugrina